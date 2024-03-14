ТОП-20 самых популярных дизельных легковушек в феврале — Finance.ua
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ТОП-20 самых популярных дизельных легковушек в феврале

Технологии&Авто
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ТОП-20 самых популярных дизельных легковушек в феврале
ТОП-20 самых популярных дизельных легковушек в феврале
Каким бы мрачным ни рисовали будущее дизельного транспорта многочисленные прорицатели, вряд ли его конца стоит ждать в ближайшее время. Об этом говорят эксперты портала auto.ria.
В пользу двигателей, работающих на «тяжелом горючем», свидетельствует и статистика: по данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA) доля дизельных легковых авто, уже зарегистрированных в Еврозоне, составляет в настоящее время более 40% всего имеющегося транспорта (больше — почти 51% — за «бензинками», в то время как чистым электричеством в ЕС пока питаются только 1,2% легковушек). А на дорогах Латвии, Литвы, Португалии, Хорватии, Ирландии, Испании, Франции, Австрии и Словении дизельных машин более половины!

Производители «дизелей» с наибольшим спросом в Украине

по итогам продаж новых авто в феврале (против января 2024 г.)
  1. Renault: 524 новых дизельных авто (+132);
  2. BMW: 145 новых дизельных авто (+92);
  3. Toyota: 138 новых дизельных авто (-23);
  4. Volkswagen: 104 новых дизельных авто (+7);
  5. Skoda: 97 новых дизельных авто (+39).

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Украинский рынок, как отметили специалисты, идет своим путем, однако спрос на дизельные авто у нас тоже стабильно высок. В течение 2023 года наши автомобилисты покупали практически по тысяче подержанных дизельных авто в день: итог — 365 тысяч легковушек, а это почти треть (31%) всего вторичного рынка в прошлом году.

20 самых популярных дизельных легковушек в Украине

по итогам продаж новых авто в феврале (против января 2024 г.)
  1. Renault Duster: 453 новых авто (+125);
  2. Renault Express: 71 новый автомобиль (+15);
  3. Toyota Land Cruiser Prado: 70 новых авто (-8);
    Volkswagen Touareg: 70 новых авто (-3);
  4. Skoda Kodiaq: 62 новых авто (+12);
  5. Toyota Land Cruiser 300: 47 новых авто (-18);
  6. BMW X4: 40 новых авто (+40);
  7. Citroen C5 Aircross: 39 новых авто (+5);
  8. Peugeot 3008: 37 новых авто (-11);
  9. BMW X3: 32 новых авто (+32);
  10. Lexus LX: 31 новое авто (+11);
  11. BMW X5: 25 новых авто (+1);
  12. Hyundai Staria: 23 новых авто (+10);
  13. Skoda Octavia: 22 новых авто (+16);
  14. BMW X7: 21 новый автомобиль (+16);
    Peugeot 301: 21 новый автомобиль (+12);
  15. Citroen Berlingo: 20 новых авто (-14);
    Toyota Proace Verso: 20 новых авто (+5);
  16. Peugeot 2008: 19 новых авто (-4);
  17. Ford Transit: 18 новых авто (+16);
  18. Citroen C-Elysee: 17 новых авто (+17);
    Opel Grandland: 17 новых авто (+5);
  19. Volkswagen Tiguan: 16 новых авто (+6);
  20. Mercedes-Benz GLE: 15 новых автомобилей (-3);
    Mercedes-Benz Vito: 15 новых авто (+2)
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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