ТОП-20 самых популярных дизельных легковушек в феврале — Finance.ua

ТОП-20 самых популярных дизельных легковушек в феврале Сегодня 19:02 — Технологии&Авто

ТОП-20 самых популярных дизельных легковушек в феврале

Каким бы мрачным ни рисовали будущее дизельного транспорта многочисленные прорицатели, вряд ли его конца стоит ждать в ближайшее время. Об этом говорят эксперты портала auto.ria.

В пользу двигателей, работающих на «тяжелом горючем», свидетельствует и статистика: по данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA) доля дизельных легковых авто, уже зарегистрированных в Еврозоне, составляет в настоящее время более 40% всего имеющегося транспорта (больше — почти 51% — за «бензинками», в то время как чистым электричеством в ЕС пока питаются только 1,2% легковушек). А на дорогах Латвии, Литвы, Португалии, Хорватии, Ирландии, Испании, Франции, Австрии и Словении дизельных машин более половины!

Производители «дизелей» с наибольшим спросом в Украине

по итогам продаж новых авто в феврале (против января 2024 г.)

Renault: 524 новых дизельных авто (+132); BMW: 145 новых дизельных авто (+92); Toyota: 138 новых дизельных авто (-23); Volkswagen: 104 новых дизельных авто (+7); Skoda: 97 новых дизельных авто (+39).

Украинский рынок, как отметили специалисты, идет своим путем, однако спрос на дизельные авто у нас тоже стабильно высок. В течение 2023 года наши автомобилисты покупали практически по тысяче подержанных дизельных авто в день: итог — 365 тысяч легковушек, а это почти треть (31%) всего вторичного рынка в прошлом году.

20 самых популярных дизельных легковушек в Украине

по итогам продаж новых авто в феврале (против января 2024 г.)

Renault Duster: 453 новых авто (+125); Renault Express: 71 новый автомобиль (+15); Toyota Land Cruiser Prado: 70 новых авто (-8);

Volkswagen Touareg: 70 новых авто (-3); Skoda Kodiaq: 62 новых авто (+12); Toyota Land Cruiser 300: 47 новых авто (-18); BMW X4: 40 новых авто (+40); Citroen C5 Aircross: 39 новых авто (+5); Peugeot 3008: 37 новых авто (-11); BMW X3: 32 новых авто (+32); Lexus LX: 31 новое авто (+11); BMW X5: 25 новых авто (+1);

Hyundai Staria: 23 новых авто (+10);

Skoda Octavia: 22 новых авто (+16); BMW X7: 21 новый автомобиль (+16);

Peugeot 301: 21 новый автомобиль (+12); Citroen Berlingo: 20 новых авто (-14);

Toyota Proace Verso: 20 новых авто (+5); Peugeot 2008: 19 новых авто (-4); Ford Transit: 18 новых авто (+16); Citroen C-Elysee: 17 новых авто (+17);

Opel Grandland: 17 новых авто (+5); Volkswagen Tiguan: 16 новых авто (+6); Mercedes-Benz GLE: 15 новых автомобилей (-3);

Mercedes-Benz Vito: 15 новых авто (+2)



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