В «Укрзализныце» планируют увеличить бюджет госзакупок — Finance.ua

В «Укрзализныце» планируют увеличить бюджет госзакупок Сегодня 06:04 — Фондовый рынок

В «Укрзализныце» планируют увеличить бюджет госзакупок

В этом году АО «Укрзализныця» стремится увеличить бюджет госзакупок до 65 млрд грн. Достичь этого хотят благодаря реализации инфраструктурных проектов

Об этом сообщил глава правления «УЗ» Евгений Лященко на «Дне поставщика-2024».

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«За два года у нас более 80 млрд грн был бюджет закупок. И в этом году, в 2024 году, мы планируем увеличить эту цифру, увеличиваем… Наша цель — 65 млрд грн», — сказал он.

По словам Лященко, объем госзакупок будет зависеть от реализуемых «УЗ» проектов, в том числе и инфраструктурных.

«Не только переходы в Евросоюз (сухопутные железнодорожные переходы. — Ред.), а также большой вклад внесли в структуру увеличения инфраструктуры в Дунайские порты, сейчас мы работаем над увеличением возможности транспортировки в порты Большой Одессы — Черноморские порты», — сказал он.

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В «Укрзализныце» уточнили, что в прошлом году были объявлены закупки на 11 тыс. лотов на 56 млрд грн.

Также подписали договоры на 47 млрд грн. Количество участников тендеров составило 5,28 тыс. Средний уровень конкуренции — 1,53.

В 2021 году объем госзакупок «УЗ» равнялся 34 млрд грн (3,55 тыс. участников), в 2022 году — 35 млрд грн (2,27 тыс. участников).

Напомним, на период школьных весенних каникул «Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы по наиболее популярным направлениям.

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