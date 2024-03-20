Укрзализныця назначила дополнительные поезда Интерсити — Finance.ua
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Укрзализныця назначила дополнительные поезда Интерсити

Фондовый рынок
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Укрзализныця назначила дополнительные поезда Интерсити
Укрзализныця назначила дополнительные поезда Интерсити
Как сообщила Укрзализныця, назначен дополнительный поезд Интерсити+ № 777/778 Киев — Львов на пиковые даты конца марта.
30 и 31 марта поезд будет отправляться из Киева в 06:50 и прибывать во Львов в 13:07, с остановкой только по станции Пидзамче во Львове в 12:55.
В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться в те же даты в 13:45 и прибывать в Киев в 20:04.
Билеты будут доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.
Ранее на период школьных весенних каникул «Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы по наиболее популярным направлениям.

Дополнительные поезда будут курсировать по следующим направлениям:

  • поезд № 159/160 Киев — Трускавец будет отправляться из Киева 23 марта в 10:24 и прибывать в Трускавец в 19:35. Из Трускавца отправляется в ту же дату в 08:26 и прибывает в Киев в 18:44.
  • поезд № 191/192 Киев-Львов будет отправляться из Киева 24 марта в 07:37 и прибывать во Львов в 17:21. Из Львова поезд будет отправляться в ту же дату в 11:55 и прибывать в Киев в 22:09.
  • поезд № 255/256 Киев — Рахов курсирует через день по четным из Киева в 14:59 и прибывает в Рахов в 07:50. Из Рахова поезд отправляется через день по нечетным в 19:37 и прибывает в Киев в 13:01.
  • поезд № 192 Львов — Киев отправится из Львова 17 марта в 11:55 и прибудет в Киев в 22:09.
  • поезд № 195 Киев — Ивано-Франковск отправится из Киева 17 марта в 07:37 и прибудет в Ивано-Франковск в 18:18. Из Ивано-Франковска в тот же день в Киев в 19.25 отправится поезд № 91, который прибудет в столицу в 06.19.
  • поезд № 201/202 Харьков — Ворохта отправляется из Харькова через день по четным в 18:55 и прибывает в Ворохту в 14:09. Из Ворохты поезд отправляется по нечетным в 16:29 и прибывает в Харьков в 12:33.
  • поезд № 203/204 Днепр — Ворохта отправляется из Днепра по нечетным в 14:35 и прибывает в Ворохту в 14:09. Из Ворохты поезд будет отправляться по четным в 16:29 и прибывать в Днепр в 12:35.

Справка Finance.ua:

  • АО «Укрзализныця» запускает бета-тестирование мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения;
  • глава правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко сообщил, что в финансовом плане Укрзализныци на этот год не заложено повышение тарифов на перевозки. Ни на пассажирские, ни на грузовые.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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