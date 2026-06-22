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В «Укрзализныце» добавили детских вагонов (список)

Личные финансы
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В «Укрзализныце» добавили детских вагонов (список)
В «Укрзализныце» добавили детских вагонов (список)
С начала действия летнего графика движения 28 июня количество детских вагонов возрастет с 13 до 16, поэтому на этой неделе завершили обкатку в рейсах еще двух свеженьких детских вагонов.
Об этом сообщила Укрзализныця.
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«Последний, ​​16-й, выйдет с завода на следующей неделе — четко под старт нового расписания. Эта математика стала возможной благодаря партнерству с Visa, ведь совместными усилиями за 3 месяца мы модернизировали и подготовили уже 6 детских вагонов», — пишут они.

Список

  • № ½ «Единство» Харьков — Ивано-Франковск.
  • № 15/16 «Лесь Курбас» Харьков — Ясиня.
  • № 17/18 «Сковорода» Харьков — Ужгород.
  • № 26/25 Одесса — Ясиня.
  • № 41/42 Днепр — Трускавец.
  • № 81/82 «Сакура» Киев — Ужгород.
  • № 95/96 «Гуцульщина» Киев — Рахов.
  • № 351/352 Киев — Кишинев
  • А с 28 июня еще и на:
  • № 93/94 Харьков — Холм.
  • № 123/124 Харьков — Черновцы.
  • № 353/354 «Бессарабия» Киев — Кишинев.
К поездке в детском вагонеу допускаются только пассажиры с детьми.

Что там есть

Особенно удобным детский вагон будет для малышей дошкольного возраста, а для родителей с младенцами на борту предусмотрены пеленальные столики, подогреватели детского питания, манежи для сна и ползания, детская постель, бизиборды, раскраски, настольные игры и обязательная вечерняя аудиосказка. Во всех детских вагонах работает кондиционер и предлагается специальное детское меню.
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Укрзализныця с 28 июня вводит обновленный летний график движения поездов. Продажа билетов на обновленное расписание уже стартовала. Рассказываем, как изменились графики и ежедневный режим курсирования.
Всего в летнем графике появится 12 новых рейсов, три поезда ускорят движение, четыре маршрута продолжат в горные населенные пункты, а восемь поездов, ранее курсировавших через день, станут ежедневными.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Укрзализныця
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