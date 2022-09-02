В Укртрансбезопасности разоблачили схему с разрешениями на грузовые перевозки на $1,5 миллиона ежегодно — Finance.ua

В Укртрансбезопасности разоблачили схему с разрешениями на грузовые перевозки на $1,5 миллиона ежегодно Сегодня 10:32 — Криминал

Мининфраструктуры, СБУ, Нацполиция и Укртрансбезопасность разоблачили и задокументировали противоправную деятельность должностных лиц, которые с 2016 года создавали искусственный дефицит разрешений на осуществление международных грузовых перевозок и выдачи их по поддельным документам.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в Facebook

Он рассказал, что схема работала таким образом, что разрешений хватало только «своим», а в конце каждого года дефицитные бланки продавались по 700 долларов вместо 80 грн.

В рамках расследования уголовного дела правоохранители провели обыски в пункте выдачи разрешений в Борисполе и в помещениях действующих и бывших работников Укртрансбезопасности.

По данным следователей, организация схемы злоупотреблений обеспечивала бывшим работникам Укртрансбезопасности теневой доход в размере свыше 1,5 млн долл. ежегодно.

Большинство работников пункта выдачи разрешений «Борисполь», подозреваемых в организации схемы, отстранили от исполнения обязанностей в ноябре 2021 года. Руководитель пункта выдачи разрешений был уволен в июне 2022 года.

Найем отметил, что к началу 2022 года сфера выдачи разрешений на международные грузовые перевозки была одной из наиболее коррумпированных сфер деятельности Укртрансбезопасности. После смены руководства Мининфраструктуры и ГСБТ большинство старых руководителей территориальных органов и работников пунктов выдачи разрешений отстранили от работы и вывели из штата.

С 1 января 2022 года весь процесс предоставления административных услуг, в том числе выдачи разрешений на международные грузовые перевозки, происходит в системе «Шлях» исключительно в электронной форме.

На бланки разрешений на все имеющиеся направления наносится соответствующий штрихкод (QR-кодирование). Действия всех должностных лиц в системе фиксируются и авторизованы с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Также Укртрансбезопасность внедрила интерфейс «Дашборд», который впервые за историю службы открыл всю информацию об обороте разрешений на международные грузовые перевозки с указанием общего количества остатков разрешений по каждой стране и в каждом пункте выдачи.

А 29 июня команда Министерства инфраструктуры подписала Соглашение со странами Европейского Союза об отмене разрешений на международные грузовые перевозки.

«Таким образом была ликвидирована главная основа для злоупотреблений. Также были подписаны протоколы об отмене разрешений с Турцией, Молдовой и Республикой Северная Македония», — резюмировал замминистра инфраструктуры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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