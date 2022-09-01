ГБР выдвинуло подозрение экс-директору крымского ГП «Сервис», который вывел $147,5 тыс. в российский банк — Finance.ua

ГБР выдвинуло подозрение экс-директору крымского ГП «Сервис», который вывел $147,5 тыс. в российский банк Сегодня 19:15 — Криминал

Сотрудники Государственного бюро расследований уведомили о подозрении экс-директора государственного предприятия «Сервис», который в 2014 году на территории оккупированной Автономной Республики Крым незаконно перевел 147,5 тыс. долларов на счет в российском банке.

«Он намеренно открыл счет в российском банке уже в начале оккупации АР Крым, чтобы средства стали недоступны украинской стороне. Эти деньги были получены госпредприятием от предоставления в аренду двух морских судов», — сообщается на сайте ГБР.

Чиновник уведомлен о подозрении в растрате имущества через злоупотребление служебным положением в особо крупном размере (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранители решают вопрос о проведении специального досудебного расследования, поскольку подозреваемый находится на временно оккупированной территории Украины.

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