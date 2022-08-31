ГБР подозревает экс-главу Госрезерва в причинении ущерба государству более чем на ₴205 миллионов — Finance.ua

ГБР подозревает экс-главу Госрезерва в причинении ущерба государству более чем на ₴205 миллионов Сегодня 19:45 — Криминал

ГБР подозревает экс-главу Госрезерва в причинении ущерба государству более чем на ₴205 миллионов, dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшего временно исполняющего обязанности главы Государственного агентства резерва Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР

Установлено, что в апреле 2021 года чиновник временно исполнял обязанности главы Госрезерва Украины и санкционировал продажу на профильном аукционе 18 тыс. тонн дизельного топлива по значительно заниженной стоимости.

Как отмечается, чиновник проигнорировал рекомендации Министерства экономики по обеспечению проведения должной оценки рыночной стоимости дизтоплива.

По результатам аукциона дизтопливо было продано частной фирме вдвое дешевле его рыночной стоимости. Своим решением чиновник причинил государству ущерб на сумму более 205 млн грн.

ГБР подозревает бывшего врио главы Госрезерва Украины в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 6 лет.

Досудебное расследование продолжается.

В ГБР сообщили, что чиновник занимает должность заместителя председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

Укрінформ По материалам:

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