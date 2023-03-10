В «Укрпочте» рассказали, сколько миллионов гривен потратили на электробайки для почтальонов — Finance.ua

В «Укрпочте» рассказали, сколько миллионов гривен потратили на электробайки для почтальонов
«Укрпочта» потратила 1,4 млн грн на закупку 10 двухколесных электробайков с кофрами и без, и 10 трехколесных электровелосипедов с ящиками.
Об этом рассказали в компании, сославшись на тендер в системе Prozorro.
Читайте также
«В течение марта „Укрпочта“ будет проводить пилот проекта по запускам электробайков. После пилота будет принято окончательное решение по масштабированию проекта на все области. Их планируется использовать в регионах, имеющих специфические условия местности», — рассказали нам в компании.
Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 📱
Напомним, что 7 марта CEO «Укрпочты» Игорь Смелянский рассказал, что компания запускает доставку на электробайках, имеющих GPS-трекеры и USB-зарядку.
Поставщиком электробайков для «Укрпочты» стала черниговская компания Bikebox. В комментарии dev.ua сообщили, что уже поставили 10 двухколесных электровелосипедов. Производство доделывает остаток — 10 трехколесных электробайков.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью