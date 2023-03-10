В «Укрпочте» рассказали, сколько миллионов гривен потратили на электробайки для почтальонов — Finance.ua
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В «Укрпочте» рассказали, сколько миллионов гривен потратили на электробайки для почтальонов

Фондовый рынок
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В «Укрпочте» рассказали, сколько миллионов гривен потратили на электробайки для почтальонов
В «Укрпочте» рассказали, сколько миллионов гривен потратили на электробайки для почтальонов
«Укрпочта» потратила 1,4 млн грн на закупку 10 двухколесных электробайков с кофрами и без, и 10 трехколесных электровелосипедов с ящиками.
Об этом рассказали в компании, сославшись на тендер в системе Prozorro.
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«В течение марта „Укрпочта“ будет проводить пилот проекта по запускам электробайков. После пилота будет принято окончательное решение по масштабированию проекта на все области. Их планируется использовать в регионах, имеющих специфические условия местности», — рассказали нам в компании.

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Напомним, что 7 марта CEO «Укрпочты» Игорь Смелянский рассказал, что компания запускает доставку на электробайках, имеющих GPS-трекеры и USB-зарядку.
Поставщиком электробайков для «Укрпочты» стала черниговская компания Bikebox. В комментарии dev.ua сообщили, что уже поставили 10 двухколесных электровелосипедов. Производство доделывает остаток — 10 трехколесных электробайков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
dev.ua
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