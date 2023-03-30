В Укрпочте рассказали, как изменилась прибыль от продажи марок в 2022 году — Finance.ua
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В Укрпочте рассказали, как изменилась прибыль от продажи марок в 2022 году

Казна и Политика
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В Укрпочте рассказали, как изменилась прибыль от продажи марок в 2022 году
В Укрпочте рассказали, как изменилась прибыль от продажи марок в 2022 году
Укрпочта, которая с началом полномасштабного вторжения занялась выпуском интересных тематических марок, значительно увеличила свою прибыль в этом направлении. Количество реализуемых марок возросло в разы, а прибыль от них вообще превысила 1000%, если сравнивать с мирным 2021 годом.
Как ответили в Укрпочте на информзапрос «Телеграфа», в 2022 году украинских почтовых марок было реализовано в 6 раз больше, чем в мирное время, в 2021 году. Это напрямую сказалось и на доходах национального оператора по этой статье, которые выросли в 11,5 раза по сравнению с прошлым годом.
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Компания не назвала конкретные суммы, однако отмечает, что фактором, повлиявшим на высокие экономические результаты, в первую очередь, стал стремительный рост спроса на украинские почтовые марки. Там считают, что это подкреплено выпуском продукции на актуальную тематику, привлечением общества к определению сюжетов марок и развитием новых каналов продаж.
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К примеру, Укрпочта стала первым почтовым оператором, который открыл онлайн-магазины на международных маркетплейсах Ebay, Amazon, а также продает почтовую продукцию на площадках «Пром», «Каста» и «Розетка».
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Всего за 2022 год компания провела 18 выпусков художественных почтовых марок, 11 из которых посвящены теме войны. Количество выпущенных марок выросло в 5 раз. Свои самые известные марки «русскій воєнний корабль, іді ... !», «русскій воєнний корабль, ... ВСЬО!», «Українська Мрія» Укрпочта уже реализовала на 90%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеграф
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