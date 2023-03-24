Укрпочта выпускает новую марку (фото) — Finance.ua
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Укрпочта выпускает новую марку (фото)

Личные финансы
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Укрпочта выпускает новую марку (фото)
Укрпочта выпускает новую марку (фото), Фото: Укрпошта
Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский анонсировал выпуск новой марки «Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель».
Об этом он сообщил в Телеграм-канале.
«Бывают марки крутые, бывают легкие, а бывают тяжелые. Те, которые очень непросто даются тебе, потому что за ними стоит боль и история, которую трудно передать в одном небольшом произведении», — написал Смелянский.
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Через неделю, 31 марта, мы все будем отмечать день освобождения Бучи, Ирпеня, Гостомеля. День героизма и боли, день ярости и мести.
Фото: Укрпочта
Фото: Укрпочта
К 31 марта, дню освобождения Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Укрпочта, в рамках серии «города-герои», выпустит марку «Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель», а также открытки и конверты серии.
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«В этом блоке мы выпускаем марки, посвященные всем 3-м городам-героям Киевщины: там и уничтоженная „Мрия“, и люди под мостом в Ирпене, и сожженная вражеская техника на улицах Бучи», — добавил Смелянский.
Фото: Укрпочта
Фото: Укрпочта
С сегодняшнего дня, 24 марта, этот блок становится доступным для предзаказа на сайте Укрпочты, а через неделю блок появится в отделениях.
В набор входит:
  • Блок «Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель».
  • Конверт «Города Героев. Киевщина».
  • Карточка «Город Героев. Буча».
  • Карточка «Город Героев. Ирпень».
  • Карточка «Город Героев. Гостомель».

Характеристики:

  • Дата выпуска — 31.03.2023.
  • Фото — Сергея Нужненко (Радио Свобода), Михаила Джоса. Рисунок Александра Никитюка.
  • Номинальная стоимость — Мх3.
  • Стоимость — 90 гривен.
  • Тираж блока — 100 тыс. экземпляров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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