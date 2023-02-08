Укрпочта анонсировала выпуск нового набора марок — Finance.ua
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Укрпочта анонсировала выпуск нового набора марок

Личные финансы
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Укрпочта анонсировала выпуск нового набора марок
Укрпочта анонсировала выпуск нового набора марок, Фото: Укрпошта
Укрпочта 15 февраля выпустит почтовый набор марок «Воїни світла. Воїни добра».
Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
«Благодаря нашим „чрезвычайникам“, которые 24/7 работают над восстановлением поврежденных объектов, у нас есть возможность умыться теплой водой, согреться дома и приготовить ароматный кофе, в конце концов. Недооценить их вклад невозможно! Почтовый выпуск „Воїни світла. Воїни добра“ — наша благодарность и искреннее посвящение этим людям, поэтому каждая марка названа в честь этих профессий — „Дорожники“, „Зв’язківці“, „Енергетики“, „Водопостачальники“ та „Газовики“», — говорится в сообщении.
Фото: Укрпочта
Фото: Укрпочта

О наборе марок:

  • в набор входит: блок «Воїни світла. Воїни добра», конверт «Воїни світла. Воїни добра», карта «Воїни світла. Воїни добра»;
  • количество марок в листе — 5;
  • тираж почтового блока — 300 тыс. экземпляров;
  • номинал каждой марки — М (соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма массой до 250 г в пределах Украины);
  • автор выпуска — Александр Никитюк;
  • дата введения в обращение — 15 февраля;
  • стоимость — 106 гривен.
Предзаказ по ссылке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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