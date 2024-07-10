В Укроборонпроме подтвердили планы по восстановлению самолета «Мрія» — Finance.ua

В Укроборонпроме подтвердили планы по восстановлению самолета «Мрія»
У Украины имеются разработанные планы по восстановлению одного из крупнейших грузовых самолетов Ан-225 «Мрія», единственную модель которого россияне уничтожили в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
Об этом сказал в комментарии Укринформу на полях саммита НАТО в Вашингтоне глава наблюдательного совета Укроборонпрома Давид Ломджария.
«Мы знаем, что цель компании-супервайзера — отстроить этот самолет и продемонстрировать миру, что Украина способна воспроизвести это авиасудно, которое считается легендарным в индустрии тяжелых транспортников», — отметил Ломджария.
Он добавил, что не может вдаваться в технические детали или сроки восстановления «Мрії».
«Но да, я могу подтвердить, что планы на это есть», — подчеркнул он.
Как сообщалось, до 2022 года самолет Ан-225 «Мрія» был самым крупным и мощным транспортным авиасудом в мире и выполнял коммерческие перевозки. Ан-225 имел максимальную взлетную массу 640 тонн. В 2004 году Международная федерация воздухоплавания внесла «Мрію» в Книгу рекордов Гиннесса за установленные ею 240 рекордов.
В конце февраля 2022 года Ан-225 был уничтожен в ангаре во время боев за аэропорт «Гостомель».
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