Понадобится минимум $800 млн: в Украине построят второй самолет «Мрия» — Finance.ua
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Понадобится минимум $800 млн: в Украине построят второй самолет «Мрия»

Сегодня 18:50Казна и Политика
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Понадобится минимум $800 млн: в Украине построят второй самолет «Мрия»Понадобится минимум $800 млн: в Украине построят второй самолет «Мрия», GettyImages.com
В Украине планируют построить новый самолет «Мрия».
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе онлайн-встречи с украинскими студентами.
По его словам, новый самолет будет посвящен памяти погибших на войне пилотов, в том числе погибших при обороне Мариуполя.
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«Построить „Мрию“ ради памяти героев — верная государственная позиция», — подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент рассказал, что идея построить второй экземпляр самолета была еще до войны. По тогдашнему подсчету, это стоило бы 800 млн долларов.
Впрочем, тогда еще на одну модель самолета денег не нашли, но сейчас это вопрос не денег, а амбиций и имиджа государства, подчеркнул Зеленский.
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«К нам обращался „Укроборонпром“, коллектив „Антонова“. Это вопрос имиджа нашего государства и всех погибших замечательных профессиональных летчиков, погибших на этой войне», — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, что из-за беспрерывных боевых действий был уничтожен легендарный крупнейший самолет в мире АН-225 «Мрия» украинского производства. Он был гордостью предприятия «Антонов», государства и украинцев. Его уничтожение стало ударом не только для предприятия «Антонов», но и для мирных граждан Украины и всего мирового сообщества.
По материалам: Телеканал 24
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