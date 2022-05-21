Понадобится минимум $800 млн: в Украине построят второй самолет «Мрия» — Finance.ua

«К нам обращался „Укроборонпром“, коллектив „Антонова“. Это вопрос имиджа нашего государства и всех погибших замечательных профессиональных летчиков, погибших на этой войне», — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, что из-за беспрерывных боевых действий был уничтожен легендарный крупнейший самолет в мире АН-225 «Мрия» украинского производства. Он был гордостью предприятия «Антонов», государства и украинцев. Его уничтожение стало ударом не только для предприятия «Антонов», но и для мирных граждан Украины и всего мирового сообщества.