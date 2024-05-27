В Укрэнерго рассказали, в котором часу сегодня начнут выключать свет в Киеве и регионах — Finance.ua

В Укрэнерго рассказали, в котором часу сегодня начнут выключать свет в Киеве и регионах Сегодня 10:00 — Энергетика

В Укрэнерго рассказали, в котором часу сегодня начнут выключать свет в Киеве и регионах

27 мая лимиты на потребление электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей будут действовать во всех регионах Украины с 06.00 до 24.00.

Об этом Укрэнерго сообщает в Facebook.

При превышении лимитов облэнерго могут использовать графики почасовых отключений. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

ДТЭК сообщает, что 27 мая по указанию Укрэнерго графики отключений будут действовать с 06:00 до 24:00 в Киеве, на Киевщине, Одесщине, Донбассе, Днепропетровщине.

В Киеве

Как отмечают в ДТЭК, определенных Укрэнерго лимитов хватит в среднем на 81% потребностей столицы.

Справка Finance.ua:

любое повышение тарифа на электроэнергию для населения поможет привлечь средства на восстановление поврежденной энергосистемы, потому что люди платят за электроэнергию вдвое меньше, чем должны. Об этом заявил вице-президент по энергетике Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец;

следующей зимой в Украине может быть ощутимый дефицит электроэнергии, даже если погода будет теплая. Причина — массированные удары россии по энергетической инфраструктуре страны. Потери украинской энергосистемы составляют около 8 ГВт электроэнергии — это почти половина потребностей страны в пиковые периоды.

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