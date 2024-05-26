В Украине не успеют восстановить генерацию за лето, поэтому зимой будет ощутимый дефицит электроэнергии — СМИ
Следующей зимой в Украине может быть ощутимый дефицит электроэнергии, даже если погода будет теплой. Причина — массированные удары россии по энергетической инфраструктуре страны.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на генерального директора компании ДТЭК Максима Тимченко.
Он отмечает, что ракетный удар 8 мая нанес серьезный ущерб трем электростанциям. Тогда все российские ракеты достигли своих целей.
«Нам нужно выйти из этого цикла: уничтожение, ремонт, уничтожение. В противном случае мы можем потерять все, если не будет надлежащих систем ПВО», — подчеркнул Тимченко.
Потери украинской энергосистемы составляют около 8 ГВт электроэнергии — это почти половина потребностей страны в пиковые периоды.
«Этот дефицит можно существенно сократить, но не устранить полностью. Поэтому зимой веерные отключения все равно будут даже если погода будет теплой», — отмечает член наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко.
Сколько средств нужно на восстановление энергообъектов
Расходы на ремонт и восстановление поврежденных объектов энергетики достигают сотен миллионов долларов. ДТЭК оценивает свои потребности в $350 млн взамен уничтоженного оборудования.
Тимченко надеется, что украинская энергосистема сможет пережить зиму, если энергетики реализуют все запланированные мероприятия. Однако для этого стране необходима поддержка Запада, в частности, по усилению ПВО.
Сколько будут продолжаться веерные отключения
В «Укрэнерго» прогнозируют, что веерные отключения света могут продолжаться до конца лета. По словам Бойко, даже при импорте электроэнергии и аварийной помощи, веерные отключения неизбежны.
Энергетический эксперт Андрей Закревский отмечает, что полный блэкаут в Украине невозможен, поскольку остается атомная генерация. Однако ее мощности недостаточно для покрытия пиковых нужд.
Напомним, энергетический эксперт Геннадий Рябцев заявил, что необходимо пересмотреть тариф на электроэнергию для населения, поскольку он не покрывает стоимость производства электроэнергии Энергоатомом и Укргидроэнерго.
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