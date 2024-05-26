В Украине не успеют восстановить генерацию за лето, поэтому зимой будет ощутимый дефицит электроэнергии — СМИ Сегодня 09:07 — Энергетика

В Украине не успеют восстановить генерацию за лето, поэтому зимой будет ощутимый дефицит электроэнергии — СМИ

Следующей зимой в Украине может быть ощутимый дефицит электроэнергии, даже если погода будет теплой. Причина — массированные удары россии по энергетической инфраструктуре страны.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на генерального директора компании ДТЭК Максима Тимченко.

Он отмечает, что ракетный удар 8 мая нанес серьезный ущерб трем электростанциям. Тогда все российские ракеты достигли своих целей.

«Нам нужно выйти из этого цикла: уничтожение, ремонт, уничтожение. В противном случае мы можем потерять все, если не будет надлежащих систем ПВО», — подчеркнул Тимченко.

Потери украинской энергосистемы составляют около 8 ГВт электроэнергии — это почти половина потребностей страны в пиковые периоды.

«Этот дефицит можно существенно сократить, но не устранить полностью. Поэтому зимой веерные отключения все равно будут даже если погода будет теплой», — отмечает член наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко.

Сколько средств нужно на восстановление энергообъектов

Расходы на ремонт и восстановление поврежденных объектов энергетики достигают сотен миллионов долларов. ДТЭК оценивает свои потребности в $350 млн взамен уничтоженного оборудования.

Тимченко надеется, что украинская энергосистема сможет пережить зиму, если энергетики реализуют все запланированные мероприятия. Однако для этого стране необходима поддержка Запада, в частности, по усилению ПВО.

Сколько будут продолжаться веерные отключения

В «Укрэнерго» прогнозируют, что веерные отключения света могут продолжаться до конца лета. По словам Бойко, даже при импорте электроэнергии и аварийной помощи, веерные отключения неизбежны.

Энергетический эксперт Андрей Закревский отмечает, что полный блэкаут в Украине невозможен, поскольку остается атомная генерация. Однако ее мощности недостаточно для покрытия пиковых нужд.

Напомним, энергетический эксперт Геннадий Рябцев заявил , что необходимо пересмотреть тариф на электроэнергию для населения, поскольку он не покрывает стоимость производства электроэнергии Энергоатомом и Укргидроэнерго.

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