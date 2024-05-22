Почему продолжительность отключений света в регионах разная: ответ «Укрэнерго» — Finance.ua
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Почему продолжительность отключений света в регионах разная: ответ «Укрэнерго»

Энергетика
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Почему продолжительность отключений света в регионах разная: ответ «Укрэнерго»
Почему продолжительность отключений света в регионах разная: ответ «Укрэнерго»
Разные интервалы отключений света и суммарные суточные отключения в регионах и отдельных населенных пунктах обусловлены количеством критической инфраструктуры в них.
Такое объяснение РБК-Украина предоставила компания «УкрЭнерго».
Как сообщили в компании, «Укрэнерго» ежедневно прогнозирует потребление на следующие сутки и доводит до облэнерго лимиты потребления по каждой области. Фактически предоставляются предельные объемы потребления, за которые в условиях дефицита выходить нельзя.
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«Соответственно, если облэнерго вкладываются в лимит — графики не действуют. Если не вкладываются — действуют графики почасовых отключений», — отметили в «Укрэнерго».
Графики и очереди отключений составляют облэнерго и используют такое количество и длительность очередей, сколько нужно, чтобы держаться в лимите.
«Это решение облэнерго, но логика такова: в областях, где много критической инфраструктуры или военно-оборонительной инфраструктуры, которую нельзя отключать, эти графики для населения и бизнеса (магазины, рестораны и т. п.) соответственно будут больше, чем для областей, где критической инфраструктуры меньше», — добавили в «Укрэнерго».
По материалам:
РБК-Україна
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