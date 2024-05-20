В Минцифри рассказали, как остаться на связи при отключении электроэнергии — Finance.ua

В Минцифри рассказали, как остаться на связи при отключении электроэнергии
Министерство цифровой трансформации советует позаботиться об устойчивом интернете во время отключений электроэнергии.
Советы разместил министр Михаил Федоров в своем телеграм-канале.
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«Враг продолжает обстреливать энергетическую инфраструктуру, поэтому в энергосистеме Украины значительный дефицит. А доступ к интернету должен быть всегда, чтобы находиться на связи и продолжать работу и учиться», — написал министр.
Он разместил графику, где указаны три совета, как оставаться онлайн в экстренных ситуациях.
Справка Finance.ua:
- С 22 марта возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты. В частности, разрушения получили Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом, правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.
- Импорт электричества из соседних европейских стран в вечерние часы достигает 1650 МВт, что позволяет уменьшить объемы отключений в Украине.
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