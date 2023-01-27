В «Укрэнерго» оценили состояние энергосистемы — Finance.ua

В «Укрэнерго» оценили состояние энергосистемы
Потребление электроэнергии остается на том же уровне, что и до массированной атаки 26 января. Соответственно в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности. Об этом сообщил НЭК «Укрэнерго».
В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети.
Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущей серии вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.
Уже сейчас Диспетчерский центр видит превышение лимитов в десяти областях, в результате чего применяются аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ровенской областях. В течение суток возможны аварийные отключения и в других областях.
Идет восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время вчерашней массированной атаки. После последней ракетной атаки сетевые ограничения действуют в Одессе, в других регионах, где 26 января высоковольтная инфраструктура подверглась российским ударам ракетами или дронами, потребители запитаны по резервным схемам.
«Укрэнерго», производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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