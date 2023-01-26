Киев и область возвращаются к стабилизационным графикам отключений света — Finance.ua
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Киев и область возвращаются к стабилизационным графикам отключений света

Энергетика
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В Киевской области энергетикам удалось стабилизировать ситуацию после последней атаки оккупантов и вернуться к графикам стабилизационных отключений.
Об этом сообщили в ДТЭК.
В то же время ситуация в энергосистеме все еще сложная, поэтому потребителей просят не включать одновременно несколько мощных приборов.
В результате ракетной атаки рф есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения: самая сложная ситуация в Киевской, Одесской и Винницкой областях.
В результате удара рф ракетами и дронами по энергоинфраструктуре есть попадание и повреждение оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах. Дефицит в системе значительный. После аварийных отключений света постепенно возвращаются плановые графики

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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