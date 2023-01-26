Киев и область возвращаются к стабилизационным графикам отключений света — Finance.ua

Киев и область возвращаются к стабилизационным графикам отключений света Сегодня 18:10 — Энергетика

В Киевской области энергетикам удалось стабилизировать ситуацию после последней атаки оккупантов и вернуться к графикам стабилизационных отключений.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В то же время ситуация в энергосистеме все еще сложная, поэтому потребителей просят не включать одновременно несколько мощных приборов.

В результате ракетной атаки рф есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения: самая сложная ситуация в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

В результате удара рф ракетами и дронами по энергоинфраструктуре есть попадание и повреждение оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах. Дефицит в системе значительный. После аварийных отключений света постепенно возвращаются плановые графики

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Економічна Правда По материалам:

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