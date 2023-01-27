Исландия будет помогать восстановлению энергетического сектора Украины — Finance.ua
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Исландия будет помогать восстановлению энергетического сектора Украины

Энергетика
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26 января 2023 года министр энергетики Украины Герман Галущенко провел онлайн-встречу с министром окружающей среды, энергетики и климата Исландии Гудлаугур Тор Тордарсоном.
Стороны обсудили содействие энергетическому сектору Украины в условиях массированных российских атак и двустороннее сотрудничество в энергетике.
Герман Галущенко отметил, что уже более трех месяцев враг ежедневно обстреливает объекты украинской энергетической инфраструктуры из разных видов вооружения — ракет, дронов и артиллерии. «Сегодня прошла уже тринадцатая массированная атака, когда россияне запустили 55 ракет, нацелив их на наши энергетические объекты», — отметил он.
Министр подчеркнул, что украинские энергетики круглосуточно работают над восстановлением объектов, используя, в частности, и предоставленную международными партнерами помощь.
Гудлаугур Тор Тордарсон подчеркнул, что его страна поддерживает украинский народ и будет оказывать всю необходимую помощь, в частности, украинскому энергетическому сектору.
Герман Галущенко поблагодарил коллегу за поддержку и вклад в Фонд, подчеркнув, что эта помощь будет способствовать стабилизации работы украинского энергосектора.
Глава Минэнерго сообщил, что Украина работает над проектами по восстановлению и отстройке своей энергосистемы на принципах децентрализации. Одним из решений для достижения поставленных целей является развитие возобновляемой энергетики, играющей одну из ключевых ролей в энергосистеме Исландии. Министры отметили интерес к развитию сотрудничества в этом направлении.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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