В Украине внедряют Европейскую профессиональную карту: что следует знать — Finance.ua
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В Украине внедряют Европейскую профессиональную карту: что следует знать

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В Украине внедряют Европейскую профессиональную карту: что следует знать
В Украине внедряют Европейскую профессиональную карту: что следует знать
Правительство утвердило план мероприятий по подготовке к внедрению Европейской профессиональной карты, который будет способствовать мобильности украинских специалистов и упростит доступ к рынку труда стран ЕС.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Что следует знать

Европейская профессиональная карта — это электронный сертификат, подтверждающий, что специалист отвечает всем необходимым условиям для предоставления услуг в стране ЕС, ведения деятельности на временной или постоянной основе или свидетельствует о признании профессиональной квалификации для постоянного проживания.
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Целью Европейской профессиональной карты является содействие свободному передвижению специалистов в ЕС и ЕЭС.

Зачем это нужно

В ведомстве объясняют, что в ЕС регулируется несколько сотен профессий. Некоторые строго регулируются, такие как врач, медсестра, стоматолог, акушер, фармацевт, ветеринар, архитектор. Остальные регулируются на национальном уровне.
Требования, ограничивающие доступ к регулируемым профессиям, отличаются в разных странах.
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План подготовки к внедрению Европейской профессиональной карты включает, в частности, разработку законопроекта о регулируемых профессиях.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал умножается там, где другие видят только ужас. Те, кто видит возможность хаоса, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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По материалам:
Finance.ua
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