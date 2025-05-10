В Украине внедряют Европейскую профессиональную карту: что следует знать — Finance.ua

В Украине внедряют Европейскую профессиональную карту: что следует знать Сегодня 09:45

В Украине внедряют Европейскую профессиональную карту: что следует знать

Правительство утвердило план мероприятий по подготовке к внедрению Европейской профессиональной карты, который будет способствовать мобильности украинских специалистов и упростит доступ к рынку труда стран ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Что следует знать

Европейская профессиональная карта — это электронный сертификат, подтверждающий, что специалист отвечает всем необходимым условиям для предоставления услуг в стране ЕС, ведения деятельности на временной или постоянной основе или свидетельствует о признании профессиональной квалификации для постоянного проживания.

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Целью Европейской профессиональной карты является содействие свободному передвижению специалистов в ЕС и ЕЭС.

Зачем это нужно

В ведомстве объясняют, что в ЕС регулируется несколько сотен профессий. Некоторые строго регулируются, такие как врач, медсестра, стоматолог, акушер, фармацевт, ветеринар, архитектор. Остальные регулируются на национальном уровне.

Требования, ограничивающие доступ к регулируемым профессиям, отличаются в разных странах.

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План подготовки к внедрению Европейской профессиональной карты включает, в частности, разработку законопроекта о регулируемых профессиях.

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