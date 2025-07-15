За полгода ГОТ Минобороны законтрактовал 87% годовой потребности — Finance.ua

За полгода ГОТ Минобороны законтрактовал 87% годовой потребности Сегодня 19:24

Закупочное агентство Минобороны «Государственный оператор тыла» в течение первой половины 2025 года обеспечило контрактирование 87% годовой потребности в товарах тылового обеспечения.

Об этом пишет Минобороны.

Такой результат достигнут благодаря расширению конкуренции на торгах, системной работе с производителями и поставщиками, а также внедрению действенных антикоррупционных инструментов.

Первые шесть месяцев года также отметились запуском новых моделей поставок и инициатив, направленных на повышение прозрачности и эффективности закупок.

Питание

В пределах всей страны по направлению питания, которое включает поставки пищевых продуктов, услуг кейтеринга, сухпаев и посуды, ГОТ фактически отгрузил уже более 46% от годовой потребности. Экономия на закупках составила более 2.5 млрд грн.

Вещественное имущество

В целом по направлению вещевого обеспечения поставлено в Вооруженные силы Украины почти 53%.

Горюче-смазочные материалы

В сфере обеспечения топливом одним из действенных антикоррупционных инструментов стало внедрение крашеного дизельного топлива. Благодаря этому механизму правоохранительные органы смогли выявить и задокументировать случаи злоупотреблений — в частности, организованные схемы отчуждения и продажи топлива.

По результатам первого полугодия, по программе горюче-смазочных материалов ГОТ выполнил потребность более чем на 82%. В целом сэкономлено более 1.1 млрд грн.

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