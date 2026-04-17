0 800 307 555
Аукционы на 1 млрд грн: что продавали банки-банкроты в I квартале

Реализация на аукционе
За первый квартал 2026 года продажа активов ликвидируемых банков через систему Прозорро. Продажи принесла более 1 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Основную часть этой суммы сформировала продажа кредитных портфелей, что еще раз подтверждает их ключевую роль в структуре реализации активов.

Что продавали

В январе-марте прошли 33 успешных аукциона на общую сумму 1,003 млрд грн.
Из них 963,2 млн. грн. обеспечила продажа прав требования по кредитам.
Остальные активы принесли суммы значительно меньше:
  • недвижимость — 27,7 млн ​​грн;
  • автотранспорт — 4,9 млн грн;
  • остальное — от реализации дебиторской задолженности и основных средств.
В настоящее время уже оплачено 29 лотов на 921,9 млн грн, тогда как еще 81,9 млн грн ожидаются по четырем лотам.

Какие банки сформировали основной объем

Самый большой вклад в общий результат обеспечил Проминвестбанк — 961,6 млн грн.
У других банков показатели намного ниже:
  • Коминвестбанк — 29,6 млн грн;
  • КСГ Банк — 3,0 млн грн;
  • МР Банк — 2,5 млн грн;
  • Мегабанк — 2,2 млн грн.
Продажа активов осуществляется через открытые электронные аукционы, участие в которых доступно всем желающим, за исключением лиц, связанных с заемщиками по соответствующим кредитам и государством-агрессором. Вырученные средства направляются на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков.
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныProzorro
Также по теме
