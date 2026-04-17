Аукционы на 1 млрд грн: что продавали банки-банкроты в I квартале

В настоящее время уже оплачено 29 лотов на 921,9 млн грн, тогда как еще 81,9 млн грн ожидаются по четырем лотам.
Какие банки сформировали основной объем
Самый большой вклад в общий результат обеспечил Проминвестбанк — 961,6 млн грн.
У других банков показатели намного ниже:
Коминвестбанк — 29,6 млн грн;
КСГ Банк — 3,0 млн грн;
МР Банк — 2,5 млн грн;
Мегабанк — 2,2 млн грн.
Продажа активов осуществляется через открытые электронные аукционы, участие в которых доступно всем желающим, за исключением лиц, связанных с заемщиками по соответствующим кредитам и государством-агрессором. Вырученные средства направляются на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков.