В Укравтодоре сообщили, сколько времени и средств нужно Украине на восстановление разрушенных дорог — Finance.ua

В Укравтодоре сообщили, сколько времени и средств нужно Украине на восстановление разрушенных дорог

Сегодня 19:04 — Казна и Политика

В Укравтодоре сообщили, сколько времени и средств нужно Украине на восстановление разрушенных дорог

По состоянию на сегодняшний день на восстановление разрушенных во время военных действий дорог требуется 900 миллиардов гривен.

Об этом в ходе общенационального марафона 5 июня сообщил первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

«В настоящее время для восстановления дорог нужно 900 миллиардов гривен. Чтобы восстановить дорожно-транспортную инфраструктуру, понадобится 2-4 года. Мы считаем, что было бы правильно привлекать на это восстановление средства, замороженные в рф», — отметил Ивко.

Он сообщил также, что в настоящее время в Украине полностью разрушены 24 тыс. км дорог и 302 искусственных сооружения — мосты, путепроводы, эстакады.

«Но мы каждый день работаем над восстановлением. Уже расчищено 930 км дорог и обустроено 40 временных сооружений и объездов», — отметил Ивко.

Справка Finance.ua:

по состоянию на 25 мая общая сумма прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры уже превышала $105,5 млрд или более 3,1 трлн грн;

министр инфраструктуры Александр Кубраков ранее заявлял, что сейчас есть сложности не только с финансированием, но и строительными материалами, особенно металлопрокатом;

Кубраков сказал, что перевод одной железнодорожной линии на стандарт ЕС будет стоить от 2 до 3 миллиардов долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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