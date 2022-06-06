В Укравтодоре сообщили, сколько времени и средств нужно Украине на восстановление разрушенных дорог — Finance.ua
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В Укравтодоре сообщили, сколько времени и средств нужно Украине на восстановление разрушенных дорог

Сегодня 19:04Казна и Политика
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В Укравтодоре сообщили, сколько времени и средств нужно Украине на восстановление разрушенных дорогВ Укравтодоре сообщили, сколько времени и средств нужно Украине на восстановление разрушенных дорог
По состоянию на сегодняшний день на восстановление разрушенных во время военных действий дорог требуется 900 миллиардов гривен.
Об этом в ходе общенационального марафона 5 июня сообщил первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.
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«В настоящее время для восстановления дорог нужно 900 миллиардов гривен. Чтобы восстановить дорожно-транспортную инфраструктуру, понадобится 2-4 года. Мы считаем, что было бы правильно привлекать на это восстановление средства, замороженные в рф», — отметил Ивко.
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Он сообщил также, что в настоящее время в Украине полностью разрушены 24 тыс. км дорог и 302 искусственных сооружения — мосты, путепроводы, эстакады.
«Но мы каждый день работаем над восстановлением. Уже расчищено 930 км дорог и обустроено 40 временных сооружений и объездов», — отметил Ивко.

Справка Finance.ua:

  • по состоянию на 25 мая общая сумма прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры уже превышала $105,5 млрд или более 3,1 трлн грн;
  • министр инфраструктуры Александр Кубраков ранее заявлял, что сейчас есть сложности не только с финансированием, но и строительными материалами, особенно металлопрокатом;
  • Кубраков сказал, что перевод одной железнодорожной линии на стандарт ЕС будет стоить от 2 до 3 миллиардов долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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