Девять самых дорогих благотворительных лотов, проданных в поддержку Украины (инфографика) — Finance.ua

Девять самых дорогих благотворительных лотов, проданных в поддержку Украины (инфографика)

Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Благотворительные аукционы — один из популярнейших методов сбора средств на нужды ВСУ и гуманитарную помощь. Forbes назвал благотворительные лоты, которые удалось продать дороже всего.

Символы победы Украины на Евровидении — хрустальный микрофон и розовая панама солиста Kalush Orchestra Олега Псюка — могут приблизить победу в войне. 29 мая волонтер и политический деятель Сергей Притула объявил результаты благотворительного аукциона, где продавалась меморабилия главного песенного конкурса Европы. Приз за первое место в «Евровидении» собрал $900 тыс., панама бренда Shkoura — 11 млн грн. За эти деньги фонд Сергея Притулы приобретет комплекс беспилотников PD-2 для украинского войска.

Полмиллиона за картину Примаченко — уникальный кейс: за украинское искусство впервые заплатили сравнительно большие средства, говорит председатель правления ОО «Музей современного искусства» Ольга Балашова. На $500 000 фонд Сергея Притулы приобрел 125 автомобилей Volkswagen T5, которыми пользовались в Deutsche Post. Семь из них уже отправились на юг, для ВСУ.

На аукционе в лондонском музее Tate Modern флиска Владимира Зеленского была представлена по стартовой цене 50 тыс. фунтов. Кроме куртки украинского президента, гости соревновались за керамического петушка, которого подарили премьер-министру Великобритании Борису Джонсону во время прогулки по Киеву, экскурсию по городу с мэром Виталием Кличко и другие лоты. В общей сложности было собрано 230 тыс. фунтов, но на аукционе присутствовала компания, удвоившая результаты торгов, превратив выручку в 460 тыс. фунтов.

Аукционы в поддержку Украины проходят в разных форматах. Prozzoro.Sale устраивают уже 18-ю онлайн-продажу. С помощью сервиса была продана встреча с поэтом Сергеем Жаданом после войны за 50 тыс. грн, именная ручка президента США Джо Байдена за 600 тыс. грн и почтовые марки «Русский военный корабль, иди...!» за 5 млн грн.

Подключаются и иностранцы. Актер Ричард Гир выставил на аукцион автомобиль Jaguar XK8 Convertible. $31 750, вырученные за него, получат некоммерческие организации World Central Kitchen и Open Arms Ukraine. Дома Christie’s и Sotheby’s проводят серии благотворительных выставок и аукционов в поддержку Украины.

Более $80 тыс. было собрано на аукционах World Sports For Ukraine. В частности, золотую медаль чемпионата мира U-20 украинского футболиста Даниила Сикана за $32 тыс. приобрел немецкий клуб «Ганза», за который выступает нападающий, а золото Паралимпийских игр — 2020 гребца Сергея Емельянова за $30 тыс. приобрела биржа криптовалют WhiteBIT.

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