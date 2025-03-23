В Украине заработают 40 новых камер автофиксации нарушений ПДД: где именно — Finance.ua

В Украине заработают 40 новых камер автофиксации нарушений ПДД: где именно Сегодня 18:26 — Личные финансы

В Украине заработают 40 новых камер автофиксации нарушений ПДД: где именно

С завтрашнего дня, 24 марта, на автомобильных дорогах Украины заработают 40 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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По словам Белошицкого, 36 из новых комплексов заработают впервые в новых местах и ​​4 прибора возобновят работу.

Где появятся новые камеры автофиксации нарушений ПДД

Кроме этого, 2 прибора во Львове, которые фиксируют превышение скорости, дополнительно будут фиксировать нарушения правил движения и остановки на полосе маршрутных транспортных средств.

Камеры размещены по адресам: просп. Святого Иоанна Павла II, 8 (направление направления прибора ул. Стрыйская) и просп. Святого Иоанна Павла II, 35 (направление направления прибора просп. Красной Калины).

Обновленные камеры будут установлены в 12 областях: Львовской, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Черкасской и Черниговской областях.

С детальным расположением обновленных камер можно ознакомиться на сайте МВД

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