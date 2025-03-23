В Украине заработают 40 новых камер автофиксации нарушений ПДД: где именно — Finance.ua
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В Украине заработают 40 новых камер автофиксации нарушений ПДД: где именно

Личные финансы
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В Украине заработают 40 новых камер автофиксации нарушений ПДД: где именно
В Украине заработают 40 новых камер автофиксации нарушений ПДД: где именно
С завтрашнего дня, 24 марта, на автомобильных дорогах Украины заработают 40 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
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По словам Белошицкого, 36 из новых комплексов заработают впервые в новых местах и ​​4 прибора возобновят работу.

Где появятся новые камеры автофиксации нарушений ПДД

Кроме этого, 2 прибора во Львове, которые фиксируют превышение скорости, дополнительно будут фиксировать нарушения правил движения и остановки на полосе маршрутных транспортных средств.
Камеры размещены по адресам: просп. Святого Иоанна Павла II, 8 (направление направления прибора ул. Стрыйская) и просп. Святого Иоанна Павла II, 35 (направление направления прибора просп. Красной Калины).
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Обновленные камеры будут установлены в 12 областях: Львовской, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Черкасской и Черниговской областях.
С детальным расположением обновленных камер можно ознакомиться на сайте МВД.

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По материалам:
Finance.ua
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