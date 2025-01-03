Дорожные камеры смогут определять пьяных водителей за рулем — Finance.ua

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Дорожные камеры смогут определять пьяных водителей за рулем

Технологии&Авто
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Дорожные камеры смогут определять пьяных водителей за рулем
Дорожные камеры смогут определять пьяных водителей за рулем
На дорогах Великобритании появились камеры с искусственным интеллектом, которые могут фиксировать пьяных водителей. Они помогут копам эффективнее ловить нарушителей закона.
Об этом сообщает «Телеграф» со ссылкой на издание The Sun. Отмечается, что камеры с ИИ — самая современная технология, разработанная компанией Acusensus, которая работает методом сканирования автомобилей.
Как пишет издание, камеры замечают все движения авто: повороты, резкие превышения скорости или даже неровное торможение. После фиксации нетипичного движения полицейские получают уведомление.
Известно, что камеры успешно установили в Стаффордшире, Великом Манчестере, Девоне и Корнуолле. По словам копов, камеры кардинально меняют правила, ведь фиксируют любые нарушения.
«Наши офицеры не могут быть везде, но эти камеры позволяют нам направлять ресурсы туда, где они больше всего нужны», — говорит коп Саймон Дженкинсон.
К тому же ИИ не просто налагает мгновенные штрафы. Он учится, имитируя поведение офицеров, подмечать типичные признаки опьянения людей и фиксирует мельчайшие отклонения.
После того, как полицейский получает данные о подозрительном автомобиле, его останавливают в ближайшей точке с патрульными. Джефф Коллинз, руководитель Acusensus в Великобритании, сказал, что камеры созданы для спасения жизни.
Как работают камеры видеонаблюдения с ИИ
Камеры с искусственным интеллектом анализируют проезжающие мимо транспортные средства, обнаруживая признаки нарушения вождения, например, повороты или неравную скорость. В случае обнаружения подозрительного поведения система отправляет уведомление ближайшим копам.
После этого полицейские могут остановить автомобиль и проверить водителя на наличие алкогольного или наркотического опьянения. Камеры — мобильные, они устанавливаются в зонах повышенного риска.
Благодаря проверенной технологии, используемой для выявления нарушений использования мобильных телефонов и ремней безопасности, эти камеры действуют как «цифровые полицейские», помогая копам более эффективно выявлять опасных водителей.
По материалам:
Автотема
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