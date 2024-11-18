Камеры автофиксации «будут видеть» еще больше видов нарушений ПДД — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Камеры автофиксации «будут видеть» еще больше видов нарушений ПДД

Личные финансы
229
Камеры автофиксации «будут видеть» еще больше видов нарушений ПДД
Камеры автофиксации «будут видеть» еще больше видов нарушений ПДД
Камеры на дорогах будут фиксировать проезд на красный свет и еще один вид нарушений со стороны водителей.
Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий в эфире телемарафона.
По его словам, на сегодняшний день в Украине установлено более 308 камер, которые уже зафиксировали 3,7 млн ​​нарушений скоростного режима автомобилей.
А вскоре будет фиксироваться проезд на красный свет светофора и движение по полосе общественного транспорта.
«Система будет развиваться и расширяться, мы установим больше камер и работаем над тем, чтобы расширить виды правонарушений, которые будут фиксироваться камерами в автоматическом режиме», — сказал Белошицкий.
Читайте также
Напомним, по данным Департамента патрульной полиции, за 9 месяцев 2024 года камерами автофиксации было выявлено более 3,2 млн нарушений ПДД. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это рекордное количество нарушений за все время работы камер автофиксации — с июня 2020 года.
По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.