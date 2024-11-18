Камеры автофиксации «будут видеть» еще больше видов нарушений ПДД — Finance.ua

Камеры автофиксации «будут видеть» еще больше видов нарушений ПДД Сегодня 11:33 — Личные финансы

Камеры автофиксации «будут видеть» еще больше видов нарушений ПДД

Камеры на дорогах будут фиксировать проезд на красный свет и еще один вид нарушений со стороны водителей.

Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий в эфире телемарафона.

По его словам, на сегодняшний день в Украине установлено более 308 камер, которые уже зафиксировали 3,7 млн ​​нарушений скоростного режима автомобилей.

А вскоре будет фиксироваться проезд на красный свет светофора и движение по полосе общественного транспорта.

«Система будет развиваться и расширяться, мы установим больше камер и работаем над тем, чтобы расширить виды правонарушений, которые будут фиксироваться камерами в автоматическом режиме», — сказал Белошицкий.

Напомним, по данным Департамента патрульной полиции, за 9 месяцев 2024 года камерами автофиксации было выявлено более 3,2 млн нарушений ПДД. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это рекордное количество нарушений за все время работы камер автофиксации — с июня 2020 года.

Слово і Діло По материалам:

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