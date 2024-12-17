В Украине заработал электронный реестр автостанций — Finance.ua

В Украине заработал электронный реестр автостанций
Министерство развития громад и территорий Украины совместно с «Укртрансбезопасностью» обнародовали электронный список автостанций, в который уже внесено более 300 объектов и продолжается дальнейшая работа над его наполнением. Это поможет упорядочить деятельность автостанций и будет необходимо при открытии новых автобусных маршрутов.
Об этом сообщается на сайте Министерства развития громад и территорий Украины.
Регистрация автостанций в Перечне стала обязательной после принятия правительством 10 сентября 2024 года изменений в Постановление № 176. Теперь включение в этот список — необходимое условие для предоставления услуг перевозчикам и пассажирам.
Не вошедшие в перечень автостанции не смогут быть частью автобусных маршрутов, подаваемых на конкурсы по перевозке пассажиров. В то же время разрешения, выданные до момента запуска реестра, остаются в силе.
Реестр создан по заявительному принципу, а подача документов производится онлайн. Для этого владельцам автостанций необходимо:
- иметь электронную подпись;
- заполнить онлайн-заявку, указав адрес, расположение, количество платформ, места для стоянки, часы работы, наличие залов ожидания и туалетов;
- внести регистрационный номер объекта из Государственного реестра прав на недвижимость.
Такой формат минимизирует бюрократию и упрощает процесс регистрации.
В ведомстве отмечают, что в ближайшее время профайлы автостанций в реестре будут дополнены фотографиями, ссылками на официальные вебсайты и онлайн-сервисы и контактными номерами для получения справочной информации.
Это сделает список удобным не только для перевозчиков, но и для пассажиров.
Напомним, наполнение единого реестра автостанций началось еще 19 ноября.
Ранее заместитель министра развития громад Сергей Деркач рассказывал, что на сегодняшний день в Украине открыто почти 4000 внутренних автобусных маршрутов, но из них треть не обслуживается.
По его словам, с началом полномасштабного вторжения ситуация на рынке внутренних перевозок претерпела значительные изменения, поэтому требует актуализации.
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