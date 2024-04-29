Минвосстановления анонсировало реформу в сфере пассажирских перевозок — Finance.ua

Минвосстановления анонсировало реформу в сфере пассажирских перевозок Сегодня 11:32 — Казна и Политика

До конца года Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры введет ряд изменений, призванных реформировать сферу внутренних перевозок.

Об этом в Фейсбуке сообщил заместитель министра Сергей Деркач.

«Начинаем постепенное изменение в сфере внутренних перевозок… Будем честными, проблем в сфере внутренних пассажирских перевозок немало. Это проведение конкурсов на межобластные маршруты, взаимодействие перевозчиков с автостанциями, нелегальные перевозки, забюрократизированное регулирование. Постепенно работаем над их решением», — рассказал он.

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Уже 30 апреля должен пройти первый конкурс на межобластные маршруты. На него будут выставлены 10 маршрутов. Всего в течение года планируется провести конкурс на около 60 маршрутов.

Готовит Минвосстановления и запуск электронной системы конкурс для перевозчиков, которые смогут подавать документы для участия в конкурсах на маршрутах без вмешательства человеческого фактора. Параллельно планируется упростить паспорт маршрута и оставить в нем только обязательные элементы, которые определены законом.

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Среди планов, которые министерство хочет реализовать до конца года, — упорядочение сети автостанций и закрепление понятных и прозрачных условий для открытия новых. По словам Деркача, это позволит перевозчикам нормально планировать маршруты, а органам контроля — определять ответственных за некачественное предоставление услуг.

Укрінформ По материалам:

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