Мининфраструктуры инициирует сокращение разрешений на международные пассажирские перевозки — Finance.ua

Мининфраструктуры инициирует сокращение разрешений на международные пассажирские перевозки Сегодня 09:11

Мининфраструктуры инициирует сокращение разрешений на международные пассажирские перевозки

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с Государственной службой Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) инициируют пересмотр существующих маршрутов на выполнение международных пассажирских перевозок.

Об этом сообщает Укртрансбезопасность.

«Начинаем масштабную работу по реформированию отрасли международных пассажирских перевозок. Для этого должны видеть реальную ситуацию с маршрутами: какие выполняются, где есть спрос, каких маршрутов не хватает», — отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

По его словам, последние несколько недель рейдовые проверки подтвердили, что значительная часть международных перевозчиков выполняют фактически внутренние рейсы и не пересекают границу.

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«Они создают нечестную конкуренцию тем, кто выполняет только внутренние перевозки», — отметил Деркач.

Поэтому теперь международные пассажирские перевозчики должны сдать разрешения на маршруты, которые не выполняются, или внести изменения в существующие в соответствии с реальными маршрутами.

В частности, до 1 августа международные пассажирские перевозчики должны обратиться с письмом относительно закрытия маршрута, внесения изменений в него или возврата разрешения в соответствующую Комиссию при Министерстве.

Далее состоится заседание Комиссии по принятию соответствующих решений.

«После 1 августа Министерство будет инициировать вопрос о закрытии маршрутов, которые не выполняются в соответствии с полученными разрешениями на основании рейдовых проверок ГСБТ», — отмечается в сообщении.

Кроме этого, сообщается о «совместной работе с коллегами из соседних стран по верификации международных маршрутов».

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