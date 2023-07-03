Поезд в Варшаву: пассажиров предупредили о важных изменениях — Finance.ua

Поезд в Варшаву: пассажиров предупредили о важных изменениях
Украинцы, желающие поездом добраться до Варшавы, должны учесть одну важную деталь. Она касается тех, кто путешествует по Варшавскому направлению и пользуется пересадкой в Хелме.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Что изменится?
Из-за начала реконструкции Варшавского железнодорожного узла некоторые поезда будут останавливаться в столице Польши на станции Варшава Гданьска, а не на станции Варшава Всходня, как прежде.
Речь идет о таких поездах:
- IC 52 100 «KUJAWIAK» Варшава Гданьска 11:31 — Хелм 14:19;
- IC 25 100 «KUJAWIAK» Хелм 13:23 — Варшава Гданьска 16:10.
Поездка от станции Варшава Гданьска в центр города на метро займет 20 минут. Все остальные маршруты между Варшавой и Хелмом останутся неизменными.
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Ранее Укрзализныця сообщила, что тестовый поезд Киев — Варшава совершил первый рейс. Именно на это направление огромный спрос у пассажиров, но купить на него билет очень сложно. Мест по этому маршруту так мало, потому что польские железнодорожники пропускают только специальные вагоны международного стандарта RIC с трехместными купе.
Но тестовый поезд был сформирован из 14 вагонов украинского образца и успешно проехал из Киева в Варшаву. Для этого Укрзализныця провела переговоры о совместимости вагонов с польской инфраструктурой. Удалось получить техническое подтверждение от польского регулятора и успешно запустить тестовый рейс.
Теперь ситуация с билетами на поезд Киев — Варшава может улучшиться.
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