Польская железнодорожная компания получила разрешение на запуск поездов Варшава – Рава-Русская — Finance.ua

Польская железнодорожная компания получила разрешение на запуск поездов Варшава – Рава-Русская Сегодня 05:01 — Мир

Польская железнодорожная компания получила разрешение на запуск поездов Варшава – Рава-Русская

Польская железнодорожная компания Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych (SKPL) получила разрешение на запуск частных поездов из Варшавы в Раву-Русскую с пересадкой до Львова. Об этом сообщает Rynek Kolejowy.

«SKPL может ехать в Украину! Рекордно быстро, всего за шесть недель, Управление железнодорожного транспорта выдало SKPL разрешение на запуск частных поездов по маршруту Варшава Восточная — Гребенное — Рава-Русская с пересадкой во Львов», — пишет Rynek Kolejowy.

Как отмечает сайт, идею нового сообщения начали обсуждать в апреле, тогда из Люблина в Раву-Русскую в тестовом режиме отправился поезд частного перевозчика SKPL. После этого он подал заявку на запуск пассажирского коммерческого сообщения по маршруту Варшава Восточная (Warszawa Wschodnia) — Гребенное (Львов) с 1 июня 2023 года, которая была согласована профильным управлением.

Однако официальное решение руководства Управления железнодорожного транспорта позволяет подавать заявки на выделение маршрутов поездов, а они должны быть отправлены за 40 дней до запланированного запуска нового сообщения.

«Выдача разрешения на осуществление железнодорожных перевозок с 1 июня 2023 года по 31 мая 2028 года не означает, что поезд начнет курсировать сегодня, как это неправильно истолковали СМИ. Только официальное решение руководителя УЗТ позволяет нам подавать заявки на выделение маршрутов в пределах свободной пропускной способности, и их нужно посылать за 40 дней до запланированного запуска нового сообщения. Однако следует помнить, что организационно-правовые мероприятия еще не завершены. На практике это означает, что новое сообщение может заработать не ранее коррекции расписания в сентябре», — сообщил SKPL.

О точной дате запуска транспорта перевозчик сообщит позже.

Напомним, восстановленный железнодорожный пункт пропуска в Рава-Русской не принимал пассажиров более 20 лет. Поэтому «Укрзалізниця» восстановила участок евроколеи протяженностью 8,4 км и отреставрировала вокзал в Рава-Русской. Также в 2023 году планируют проложить железнодорожный путь из Равы-Русской в ​​Брюховичи. Впоследствии этот маршрут должен соединять по железной дороге Львов и Варшаву.

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