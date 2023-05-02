Как приобрести билет на поезд в Варшаву: «Укрзализныця» дала инструкцию — Finance.ua

Как приобрести билет на поезд в Варшаву: «Укрзализныця» дала инструкцию
Билеты на Варшаву можно приобрести только через приложение «Укрзализныця». Больше нигде проездные документы в Польшу из Украины не продаются.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
«Билеты на Варшаву, которые до сих пор наиболее востребованы среди наших пассажиров, прозрачно продаются в приложении Укрзализныци — и больше нигде», — говорится в сообщении.
Кроме того:
- эти билеты именные;
- их можно приобрести на более 4 на аккаунт;
- мониторятся и блокируются все подозрительные бронирования.
Горизонт продаж — 20 дней. То есть каждое утро в 8:00 открывается продажа на 20-й день вперед, а также возвращаются в систему возвращенные пассажирами билеты на другие даты.
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Кроме того, «Укрзализныця» в этом году значительно увеличила предложение билетов на международные направления, в частности, введя дополнительный ежедневный пересадочный рейс № 19/20 Киев-Хелм-Варшава.
«К тому же 7 поездов ежедневно курсируют в Перемышль, 3 в Будапешт, 2 в Кошице, неизменно популярно прямое сообщение в Кишинев с удобной пересадкой в аэропорт Яссы», — добавляют в компании.
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