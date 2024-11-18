В Украине меняются правила организации международных автобусных перевозок — Finance.ua

В Украине меняются правила организации международных автобусных перевозок Сегодня 20:44 — Казна и Политика

Министерство развития громад и территорий Украины разработало новый порядок выполнения международных автобусных перевозок.

Об этом в Фейсбуке сообщил заместитель министра по развитию громад и территорий Украины Сергей Деркач.

«Более года совместно с рынком мы работали над новым порядком организации международных автобусных перевозок и наконец соответствующий приказ юстирован. Благодарен бизнесу за активную обратную связь и совместную работу. Через несколько недель (после публикации) изменения вступят в силу», — говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, вводится цифровая процедура открытия нового международного маршрута и внесение изменений в действующий через онлайн-кабинет перевозчика.

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По словам Деркача, с началом действия нового Порядка выполнения международных перевозок на рынке начнут действовать четкие критерии для открытия, внесения изменений, продления или закрытия маршрута.

«Например, закрыть маршрут можно будет по заявлению перевозчика, или если в течение четырех месяцев не выполнено 50% рейсов или отсутствует разрешение другой страны. Здесь важно, чтобы граница „не простаивала“, поэтому сеть маршрутов должна состоять из тех, кто действительно ездит», — отметил замминистра.

Кроме того, начнет действовать четкое требование относительно наличия определенного количества автобусов для открытия маршрута — по меньшей мере один основной и еще один дополнительный на пять маршрутов. Это позволит избежать ситуации, когда один и тот же автобус используют для открытия нескольких маршрутов, заведомо зная, что выполнить рейсы будет невозможно.

Также обновлены требования по комфортности автобусов, которые выходят на международный рейс.

Для нерегулярных перевозчиков заработает учет и выдача разрешений «Интербус», для чего разрабатывается дополнительный цифровой модуль.

Укрінформ По материалам:

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