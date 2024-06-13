В Украине запустили новую скважину: плюс 280 тысяч кубов газа в сутки — Finance.ua

В Украине запустили новую скважину: плюс 280 тысяч кубов газа в сутки Сегодня 19:33 — Энергетика

В Украине запустили новую скважину: плюс 280 тысяч кубов газа в сутки

В Украине ввели в эксплуатацию еще одну высокодебитную скважину, дающую дополнительно 280 тыс. куб. м газа в сутки.

Об этом сообщили в Группе Нафтогаз.

«АО „Укргаздобыча“, являющееся частью Группы Нафтогаз, запустило высокопроизводительную скважину с дебитом 280 тыс. куб. м газа и 120 тонн газового конденсата в сутки», — сообщили в Нафтогазе.

«Украинская энергетика находится в критической ситуации. Группа Нафтогаз активно готовится быть поддержкой стране в будущем отопительном сезоне и поставлять тепло в города и села. Мы запускаем новые скважины, добываем газ и закачиваем его в подземные газохранилища. Темпы закачки голубого топлива превышают прошлогодние показатели», — отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Новая скважина, как указано, была заложена как разведывательная, чтобы провести исследование перспективных залежей газоконденсатного месторождения. Ее глубина — 3 км 200 м.

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«Наши специалисты продолжают изучать возможности этого месторождения. Оно является одним из самых перспективных в активах Укргаздобычи. Сейчас ресурсы в его недрах оценены на уровне около 1 млрд куб. м газа», — сказал глава Укргаздобычи Олег Толмачев.

УНН По материалам:

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