В Украине запустили новую скважину: плюс 280 тысяч кубов газа в сутки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине запустили новую скважину: плюс 280 тысяч кубов газа в сутки

Энергетика
9
В Украине запустили новую скважину: плюс 280 тысяч кубов газа в сутки
В Украине запустили новую скважину: плюс 280 тысяч кубов газа в сутки
В Украине ввели в эксплуатацию еще одну высокодебитную скважину, дающую дополнительно 280 тыс. куб. м газа в сутки.
Об этом сообщили в Группе Нафтогаз.
«АО „Укргаздобыча“, являющееся частью Группы Нафтогаз, запустило высокопроизводительную скважину с дебитом 280 тыс. куб. м газа и 120 тонн газового конденсата в сутки», — сообщили в Нафтогазе.
Читайте также
«Украинская энергетика находится в критической ситуации. Группа Нафтогаз активно готовится быть поддержкой стране в будущем отопительном сезоне и поставлять тепло в города и села. Мы запускаем новые скважины, добываем газ и закачиваем его в подземные газохранилища. Темпы закачки голубого топлива превышают прошлогодние показатели», — отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.
Новая скважина, как указано, была заложена как разведывательная, чтобы провести исследование перспективных залежей газоконденсатного месторождения. Ее глубина — 3 км 200 м.
Читайте также
«Наши специалисты продолжают изучать возможности этого месторождения. Оно является одним из самых перспективных в активах Укргаздобычи. Сейчас ресурсы в его недрах оценены на уровне около 1 млрд куб. м газа», — сказал глава Укргаздобычи Олег Толмачев.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.