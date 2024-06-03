«Укрнафта» начала строить новую скважину на северо-востоке страны — Finance.ua

«Укрнафта» начала строить новую скважину на северо-востоке страны Сегодня 20:27 — Фондовый рынок

ОАО «Укрнафта» начала строить новую разведывательную скважину на северо-востоке страны, сообщил директор компании Сергей Корецкий на фейсбук-странице.

По его словам, бурение производится собственным станком. Проектная глубина объекта — 3314 м. Цель — добраться до продуктивных горизонтов визейских отложений.

Окончание строительства скважины намечено на август 2024 года.

Корецкий также сообщил, что компания завершает монтаж еще одного собственного станка для бурения новой скважины на западе страны.

Как сообщалось, «Укрнафта» в 2024 году планирует приступить к бурению 30 новых скважин.

Компания в 2023 году увеличила добычу нефти с конденсатом на 3% (на 39,9 тыс. тонн) по сравнению с 2022 годом — до 1 млн 409,9 тыс. тонн, газа — на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

«Укрнафта» ставит стратегической целью к 2027 году удвоить добычу нефти и природного газа до 3 млн тонн и 2 млрд куб. м соответственно.

«Укрнафта» — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, являющаяся оператором национальной сети АЗС из 537 станций, из которых действуют 456. Компания реализует комплексную программу возобновления деятельности и обновления формата автозаправочных станций своей сети. С февраля 2023 года «Укрнафта» выпускает собственные топливные талоны и карты «NAFTAКарта», реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО «Укрнафта-Постач».

Крупнейшим акционером «Укрнафты» является НАК «Нафтогаз Украины» с долей 50%+1 акция. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего ВСУ приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам, которой сейчас управляет Минобороны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.