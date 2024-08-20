В Украине запустили единый портал международных автобусных маршрутов — Finance.ua

В Украине запустили единый портал международных автобусных маршрутов Сегодня 12:41 — Личные финансы

В Украине запустили единый портал международных автобусных маршрутов

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры представило новый государственный портал, где можно найти информацию о регулярных международных автобусных маршрутах — autobus.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время ресурс создан для повышения качества и безопасности международных автобусных перевозок.

С помощью портала можно:

выбрать легального и проверенного перевозчика;

спланировать безопасный маршрут;

узнать, какой пункт пропуска будет пересекать автобус и можно ли рассчитывать на отсутствие физических очередей.

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Напомним, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры договорилось с Министерством транспорта Словакии об упрощении процедуры открытия международных автобусных маршрутов между странами.

Оператор автобусных перевозок Европы FlixBus объявил о запуске трех международных линий из Украины в аэропорты в Молдове, Польше и Венгрии.

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