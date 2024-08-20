В Украине запустили единый портал международных автобусных маршрутов — Finance.ua

В Украине запустили единый портал международных автобусных маршрутов
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры представило новый государственный портал, где можно найти информацию о регулярных международных автобусных маршрутах — autobus.gov.ua.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В настоящее время ресурс создан для повышения качества и безопасности международных автобусных перевозок.
С помощью портала можно:
- выбрать легального и проверенного перевозчика;
- спланировать безопасный маршрут;
- узнать, какой пункт пропуска будет пересекать автобус и можно ли рассчитывать на отсутствие физических очередей.
Напомним, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры договорилось с Министерством транспорта Словакии об упрощении процедуры открытия международных автобусных маршрутов между странами.
Оператор автобусных перевозок Европы FlixBus объявил о запуске трех международных линий из Украины в аэропорты в Молдове, Польше и Венгрии.
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