«єЧерга»: слотирование для автобусов работает уже на 16 пунктах пропуска — Finance.ua
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«єЧерга»: слотирование для автобусов работает уже на 16 пунктах пропуска

Технологии&Авто
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Благодаря запуску сервиса слотирования в «єЧерга» на 16 пунктах пропуска 70% автобусов удается пересечь границу без очередей.
Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.
«Слотирование в системе „єЧерга“ для пересечения границы уже доступно на 16 пунктах пропуска. Это возможность бронировать время пересечения границы как для регулярных, так и для нерегулярных автобусных перевозчиков. Благодаря этой возможности уже 70% автобусов заезжают в пункт пропуска без необходимости ждать в физической очереди в соответствии с предварительной онлайн-записью», — говорится в сообщении.
По словам заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача, также благодаря упорядочению движения перед пунктом пропуска удалось снизить время, которое автобус с пассажирами проводит непосредственно в пункте пропуска.
«Среднее время прохождения контрольных процедур на украинской стороне границы составляет около 80 минут. Вместе с тем мы видим, над чем еще нужно работать и где следует оптимизировать процедуры», — добавил он.
Сегодня опция слотирования доступна на всей украинско-румынской границе, 10 пунктах пропуска с Молдовой и крупнейшем пункте пропуска с Польшей «Ягодин — Дорогуск».
Еще на 12 пунктах пропуска «єЧерга» работает без слотирования, по принципу «живой очереди» только с необходимостью регистрации в системе. Это нужно для анализа нагрузки на границу, чтобы впоследствии масштабировать опцию слотирования и на эти пункты пропуска.
По материалам:
Укрінформ
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