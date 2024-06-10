Україна домовилися про спрощене відкриття автобусних маршрутів ще з однією країною — Finance.ua

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Україна домовилися про спрощене відкриття автобусних маршрутів ще з однією країною

Казна та Політика
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Україна домовилися про спрощене відкриття автобусних маршрутів ще з однією країною
Україна домовилися про спрощене відкриття автобусних маршрутів ще з однією країною
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури домовилось із Міністерством транспорту Словаччини про спрощення процедури відкриття міжнародних автобусних маршрутів між країнами.
Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.
Зазначається, що мова йде про скасування норми щодо необхідності мати перевізнику паритетного партнера з іншої країни.
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Крім того, сторони домовилися розглядати заяви на відкриття маршрутів впродовж 30 днів, що значно прискорить процес відкриття та відповідно запуск нових маршрутів.
Також, словацька сторона наголосила, що в один день з однієї автостанції за одним міжнародним маршрутом може відправлятись лише один автобус.
«Послідовно працюємо над спрощенням відкриття міжнародних автобусних маршрутів з іншими країнами. Вимога наявності паритетного партнера для відкриття маршруту ускладнює процедуру, створює бюрократичні перепони для перевізника та фактично ж не впливає на дотримання балансу на ринку двосторонніх пасажирських перевезень», — наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
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Нагадаємо, у квітні Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури домовилось із Міністерством транспорту і морських справ Чорногорії про можливість безпаритетного виконання пасажирських перевезень для українських компаній.
Сторони погодили, що у разі якщо чорногорський перевізник відмовляється виконувати маршрут, то українська компанія може обслуговувати цей маршрут самостійно.
За матеріалами:
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