Українські перевізники отримали 100 дозволів на нерегулярні автобусні рейси з Грецією — Finance.ua
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Українські перевізники отримали 100 дозволів на нерегулярні автобусні рейси з Грецією

Казна та Політика
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Українські перевізники отримали 100 дозволів на нерегулярні автобусні рейси з Грецією
Українські перевізники отримали 100 дозволів на нерегулярні автобусні рейси з Грецією
Україна та Греція досягли домовленості про 100 дозволів на нерегулярні автобусні перевезення між державами. Вже з наступного тижня українські перевізники зможуть замовити бланки таких дозволів в Державній службі з безпеки на транспорті.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
У відомстві зазначили, що минулого року українські перевізники не мали таких дозволів, що суттєво обмежувало їхні можливості, адже автобусні перевезення сьогодні є пріоритетним транспортом через відсутність авіасполучення на тлі повномасштабної війни.
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Тепер українські перевізники, що прямують до Греції, зможуть планувати логістику безпосередньо до кінцевої точки без потреби пересаджувати пасажирів на іноземні автобуси.
Загалом у 2024 році Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури вдалось домовились про збільшення кількості дозволів на нерегулярні перевезення з Туреччиною, Румунією та Чорногорією.

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За матеріалами:
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