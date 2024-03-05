В Украине запускают проект по подготовке управленцев для деоккупированных территорий — Finance.ua

В Украине запускают проект по подготовке управленцев для деоккупированных территорий Сегодня 16:16 — Казна и Политика

В Украине запускают проект по подготовке управленцев для деоккупированных территорий

В апреле этого года в Украине стартует пилотный проект подготовки кадров управленческого звена для деоккупированных территорий.

Об этом на пресс-конференции в Медиацентре Украина-Укринформ сообщила постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

«Программа очень важная, мы в апреле уже будем ее запускать», — отметила Ташева.

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Она призвала мотивированных граждан, готовых содействовать реинтеграции оккупированных территорий Украины, подавать заявки на участие в программе.

В рамках пилотного проекта по результатам конкурса отберут 100 желающих. Открытие программы запланировано на 12 апреля. Обучение будет продолжаться до сентября. Кроме «ядра» — основных управленческих навыков — студенты получат возможность выбрать одну или несколько специализаций.

Направления специализации:

стратегия и безопасность;

экономика и инновации;

организационное развитие и лидерство.

Завершением программы станут разработанные в группах проекты, которые, как ожидается, позже можно будет реализовать на практике.

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Обучение будет проходить онлайн, в вечернее время, дважды в неделю по каждой из специализаций. Она будет включать как традиционные академические практики, такие как лекции, домашние задания, экзамены и т. д. , так и встречи со специальными гостями.

Участвовать в конкурсе могут претенденты как с опытом государственной службы, так и без него: ветераны российско-украинской войны, бизнесмены, журналисты и другие. Однако требуется подтвержденный документально опыт работы в течение минимум семи лет. Других ограничений, гендерных, возрастных или других, нет.

Подать заявку на участие в программе можно на сайте проекта

Обучение для участников бесплатное.

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Как отметила Ташева, программа по созданию кадрового резерва для деоккупированных территорий крайне важна, поскольку ныне оккупированные территории после возвращения под контроль Украины будут нуждаться в десятках тысяч государственных управленцев. Потребность одного только Крыма составит не менее 50 тысяч специалистов. До начала оккупации на полуострове работали 16 тыс. 164 украинских госслужащих, часть из которых выехала на подконтрольную Украине территорию, а часть согласилась на сотрудничество с оккупационными «властями».

Укрінформ По материалам:

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