Кадровый резерв для работы на деоккупированных территориях: уже есть почти 1900 желающих — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кадровый резерв для работы на деоккупированных территориях: уже есть почти 1900 желающих

Личные финансы
22
Кадровый резерв для работы на деоккупированных территориях: уже есть почти 1900 желающих
Кадровый резерв для работы на деоккупированных территориях: уже есть почти 1900 желающих
На сегодняшний день уже почти 1900 желающих вступить в резерв работников для работы на деоккупированных территориях.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В реестр для работы на деоккупированных территориях уже внесены 1698 человек. Из них 70% заявок подали мужчины, 30% - женщины.
Читайте также
Проект предусматривает повышение квалификации людей, желающих работать в государственных органах власти и военных администрациях на освобожденных территориях.
Напомним, правительство Украины с июля набирает кадровый резерв для работы на деоккупированных территориях.
Чтобы попасть в резерв, нужно зарегистрироваться на сайте Национального агентства Украины по государственной службе и заполнить анкету.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.