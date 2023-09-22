Кадровый резерв для работы на деоккупированных территориях: уже есть почти 1900 желающих — Finance.ua

Кадровый резерв для работы на деоккупированных территориях: уже есть почти 1900 желающих
На сегодняшний день уже почти 1900 желающих вступить в резерв работников для работы на деоккупированных территориях.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В реестр для работы на деоккупированных территориях уже внесены 1698 человек. Из них 70% заявок подали мужчины, 30% - женщины.
Проект предусматривает повышение квалификации людей, желающих работать в государственных органах власти и военных администрациях на освобожденных территориях.
Напомним, правительство Украины с июля набирает кадровый резерв для работы на деоккупированных территориях.
Чтобы попасть в резерв, нужно зарегистрироваться на сайте Национального агентства Украины по государственной службе и заполнить анкету.
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