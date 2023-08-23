Деоккупация и реинтеграция Крыма: Рада одобрила заявление о государственной политике — Finance.ua

Деоккупация и реинтеграция Крыма: Рада одобрила заявление о государственной политике Сегодня 20:07 — Казна и Политика

Деоккупация и реинтеграция Крыма: Рада одобрила заявление о государственной политике

Верховная Рада приняла постановление «О Заявлении Верховной Рады Украины о приоритетных направлениях государственной политики Украины в сфере деоккупации, реинтеграции и восстановления Автономной Республики Крым и города Севастополя» (№ 9626).

Об этом народный депутат из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил в Телеграме

По его словам, принятие документа было поддержано 320 депутатами.

Так, Верховная Рада заявляет, что государственная политика Украины по деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий основывается на приоритетности гарантий безопасности человека, принятии всех необходимых мер по обеспечению его прав и основных свобод.

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Украинский парламент подчеркивает, что ключевое условие завершения войны и установления мира — восстановление территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанной государственной границы, включая деоккупацию Крыма, а также обеспечение государственного суверенитета Украинского государства. Прекращение войны, развязанной российской федерацией против Украины, путем любых территориальных уступок государству-агрессору это недопустимо.

ВРУ отмечает, что пребывание Черноморского флота рф на территории Крымского полуострова невозможно, учитывая необходимость обеспечения национальной, региональной и глобальной безопасности.

После возобновления контроля над АРК Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил безопасности и обороны будут разворачиваться и действовать на территории Крыма. Кроме того, с целью восстановления конституционного строя в Автономной Республике Крым и городе Севастополе смогут образовываться военные, военно-гражданские администрации, временные органы государственной власти, юрисдикция которых будет распространяться на всю соответствующую территорию, а работа представительных органов и органов местного самоуправления будет возобновлена. возможности проведения в АРК демократических выборов

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Украинский парламент отмечает, что Украина принимает и будет принимать все возможные меры для восстановления и обеспечения соблюдения прав и свобод человека и гражданина, нарушенных в результате вооруженной агрессии россии и временной оккупации Крыма. Украина также будет реализовывать политику социокультурной реинтеграции жителей АРК, будет способствовать развитию социальных, информационных, культурных и других связей между разными регионами государства, будет интегрировать украинское образование, возобновлять деятельность независимых медиа и общественных объединений, защищать права коренных народов, в частности крымскотатарского.

В то же время, Верховная Рада уверяет, что все виновные в совершении преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка будут привлечены к ответственности. Необходимая предпосылка для восстановления мира и справедливости — привлечение к ответственности лиц, причастных к организации и осуществлению вооруженной агрессии рф против Украины.

В свою очередь гражданам Украины, пострадавшим в результате этой агрессии, государство гарантирует предоставление помощи для защиты и восстановления их прав. При этом граждане Украины, которые участвовали в деятельности оккупационных администраций или сотрудничали с оккупационными структурами, но не совершали тяжких, особо тяжких преступлений и уголовных правонарушений против мира, безопасности человечества, международного правопорядка, могут быть освобождены от уголовной ответственности при условии добровольного уведомления о совершенных деяния, а также активного содействия раскрытию уголовных правонарушений, совершаемых оккупантами.

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Кроме этого, ВРУ отмечает, что ущерб, причиненный Украине россией, будет возмещен, в частности государством-агрессором. Также будут обеспечены все законные меры по возвращению имущества и/или возмещению ущерба, причиненного украинскому государству, его гражданам и юридическим лицам в связи с вооруженной агрессией российской федерации. Не будут признаваться действительными сделки, совершенные в результате незаконных действий оккупационной администрации по национализации, изъятия объектов права собственности у законных владельцев так называемыми решениями оккупационных структур, решениями оккупационных судов и т. д.

Верховная Рада добавляет, что граждане рф и другие лица, незаконно переместившиеся на территорию АРК в течение периода временной оккупации, будут выдворены с территории Украины путем принятия индивидуальных решений в соответствии с законом, с соблюдением актов международного гуманитарного права.

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В то же время, украинский парламент подчеркивает, что Международная крымская платформа должна стать площадкой не только для содействия деоккупации Крыма и восстановления территориальной целостности Украины, но и для обеспечения безопасности в Азово-Черноморском регионе в целом. Украина будет способствовать расширению круга участников платформы и консолидации усилий государств мира для скорейшей деоккупации Крымского полуострова и преодоления угроз для мира и безопасности со стороны рф для всего мира.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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