Более 3 трлн грн: эксперты КНИИСЭ установили беспрецендентную сумму ущерба для Украины от аннексии россии Крыма — Finance.ua

Более 3 трлн грн: эксперты КНИИСЭ установили беспрецендентную сумму ущерба для Украины от аннексии россии Крыма Сегодня 14:00

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз провели комплексное исследование и установили сумму ущерба, причиненного Украине в результате аннексии Крыма россией. Оказалось, что на конец января 2022 года она составила более 106 миллиардов долл. США, что по курсу НБУ сейчас составляет более 3 триллионов гривен.

Об этом пишет официальный телеграм-канал КНИИСЭ

Среди объектов исследования экспертов — денежные активы, движимое и недвижимое имущество, земельные участки, а также факты незаконного пользования россией полезными ископаемыми и принадлежащими Украине континентальным шельфом. Также в результате аннексии Крыма Украина временно лишилась художественных коллекций, картин, манускриптов, архивных документов, религиозных и культовых предметов, принадлежавших украинским культурным и научным государственным учреждениям, музеям, библиотекам и архивам.

Кроме того, временно оккупированы национальные природные парки, заповедники и памятники архитектуры, такие как Ханский дворец, Бахчисарайский дворцово-парковый комплекс, крепость Чуфут-Кале. Все эти объекты имеют большое историческое, культурное и туристическое значение для нашего государства.

«Все расчеты базировались на данных от министерств и ведомств Украины (в общей сложности более 100 участников процесса). Оказалось, что самые большие потери понесли НАК Нафтогаз — более 395 млн грн, Государственное управление делами — более 180 млн грн, Министерство экологии и природных ресурсов — более 140 млн грн и Министерство обороны Украины — более 75 млн грн», — рассказали в КНИИСЭ.

Эксперты отмечают, что подсчитанные убытки беспрецедентны в истории Украины, однако определенная сумма может возрасти при проведении дополнительных исследований, учета и учета в общем убытке также суммы упущенной выгоды.

Украина, отмечают эксперты КНИИСЭ, имеет право требовать возмещения ущерба от россии в соответствии с международным правом и решениями международных судов, а выводы экспертов в дальнейшем будут использованы для обоснования размера возмещения и привлечения виновных к ответственности за совершение уголовных преступлений.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.