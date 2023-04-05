В ОП сообщили, сколько людей и бизнесов вернулись на деоккупированные территории — Finance.ua
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В ОП сообщили, сколько людей и бизнесов вернулись на деоккупированные территории

Казна и Политика
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В ОП сообщили, сколько людей и бизнесов вернулись на деоккупированные территории
В ОП сообщили, сколько людей и бизнесов вернулись на деоккупированные территории
На деоккупированные территории Херсонской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Киевской областей вернулись более 1 млн человек, выехавших с начала войны. А около 14 000 предприятий возобновили работу.
Об этом в интервью Forbes рассказал заместитель председателя Офиса президента Алексей Кулеба.
Во время поездки по регионам мы видели и слышали от местных властей, что люди, несмотря на войну, возвращаются в деоккупированные города и поселки, говорит Кулеба. «Наш приоритет — сделать для них подходящие условия для жизни», — добавляет замглавы ОП.
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В Киевскую область из 353 000 человек, выехавших с начала войны, вернулись 248 000. А в Харьковской области из более 1 млн человек, выехавших с 24 февраля 2022 года, в область вернулись 637 700 человек. В Сумской области из 300 000 человек вернулись всего 100 000 человек.

Бизнес возвращается

На деоккупированные территории возвращается бизнес. В Сумской области мы видим возвращение бизнес-активности, в Херсонской с этим сложнее, говорит Кулеба.
В Херсонской области с 24 февраля 2022 года работу прекратили более 8000 предприятий, из них сейчас возобновили деятельность — всего 355.
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В Сумской области с начала войны работу остановили 57 предприятий (справка — данные по 100 крупнейшим предприятиям, по которым ведется мониторинг), из них 47 уже возобновили работу.
На Сумщине существуют определенные программы для малого и среднего бизнеса — городские и областные власти кредитуют предприятия, подвергшиеся определенным разрушениям, но готовые возобновить работу, объясняет Кулеба.
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Подобные программы есть и в других регионах. К примеру, в западных областях таким образом помогают релоцированным предприятиям, добавляет заместитель председателя ОП.
Инфографика: Forbes
Инфографика: Forbes

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Мінфін.com.ua
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