Гетманцев назвал три программы поддержки малого бизнеса в Украине — Finance.ua

Гетманцев назвал три программы поддержки малого бизнеса в Украине Сегодня 09:29 — Казна и Политика

Гетманцев назвал три программы поддержки малого бизнеса в Украине

Во время войны малый бизнес оказался на грани выживания, поэтому было создано несколько государственных программ для его поддержки. Это кредиты, гранты и помощь в переезде в другой регион.

Об этом в интервью Новости.Live рассказал глава комитета ВР по вопросам бюджета, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Государство уделило много внимания предоставлению малому бизнесу широкой поддержки. Прежде всего, это программа доступного кредитования 5-7-9%. Согласитесь, что получить кредит даже по максимальной ставке — это почти втрое дешевле учетной ставки. С начала войны выдано 24 тысячи кредитов на сумму почти 96 млрд грн», — сказал Гетманцев.

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По его словам, также была запущена программа «єРобота», позволяющая получить грант на создание или развитие собственного дела. По ней украинцы получили уже 2,5 млрд грн.

«Когда фронт двигался вглубь страны, была запущена государственная программа релокации, которой воспользовались сотни предприятий, получивших возможность не только бесплатно с помощью Укрзализныци и Укрпочты перевезти оборудование, но и с помощью местных властей получить подходящую новую производственную площадку и полгода платить за ее аренду символическую 1 гривну», — добавил Гетманцев.

Нардеп добавил, что также государство продлило до конца войны все лицензии, срок действия которых истек, ограничили контрольно-наблюдательные функции.

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