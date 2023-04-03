Настроения украинского бизнеса значительно улучшились: НБУ назвал причины — Finance.ua
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Настроения украинского бизнеса значительно улучшились: НБУ назвал причины

Фондовый рынок
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Настроения украинского бизнеса значительно улучшились: НБУ назвал причины
Настроения украинского бизнеса значительно улучшились: НБУ назвал причины
Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) почти достиг равновесного уровня.
Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности, рассчитываемый Национальным банком.
«Улучшение внешней конъюнктуры, логистики, ситуации в энергетике, повышение потребительских настроений положительно сказались на ожиданиях бизнеса в марте. Предприятия всех секторов, привлеченных к опросу, более оптимистично оценили результаты и перспективы своей деятельности. В марте 2023 года ИОДА повысился до 49.5 с 45.0 в феврале и достиг равновесного уровня. Это самое высокое значение с декабря 2021 года», — сказано в сообщении Нацбанка.
Предприятия торговли предоставили самые оптимистичные оценки результатов и перспектив своей деятельности на фоне оживления потребительских настроений, улучшения ситуации с энергоснабжением и увеличения предложения товаров: секторальный индекс в марте вырос до 53.6 из 47.0 в феврале, пересек нейтральный уровень впервые после ноября 2021 года.
Респонденты существенно улучшили свои ожидания по товарообороту и объемам закупки товаров для продажи. В то же время, учитывая смягчение оценок относительно закупочных цен, они ожидали незначительного уменьшения торговой маржи.

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Улучшение ситуации в энергетике и внешней конъюнктуры, а также налаживание цепей поставок положительно сказались на оценках респондентов промышленности. Впервые после февраля 2022 года они ожидали роста своих экономических результатов по сравнению с предыдущим месяцем: секторальный индекс в марте пересек нейтральный уровень и составил 51.2 по сравнению с 47.2 в феврале.
Респонденты ожидали роста объемов производимой продукции и объемов новых заказов на продукцию, в том числе экспортных. Одновременно существенно снизился пессимизм в оценках объемов незавершенного производства (невыполненных заказов) и ослабли ожидания роста остатков готовой продукции.
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Предприятия строительства ввиду сезонного фактора существенно смягчили негативные оценки своих экономических результатов: секторальный индекс в марте составил 45.9 (в феврале — 33.5).
Респонденты ожидали роста объемов закупок услуг подрядчиков, а также сырья и материалов. В то же время строители не прогнозировали изменения объемов строительства и значительно ослабили негативные оценки объемов новых заказов.
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Предприятия сферы услуг, несмотря на сезонное оживление, имели самые сдержанные оценки своих экономических перспектив: секторальный индекс составил 45.7 по сравнению с 43.2 в феврале.
Респонденты несколько смягчили, но сохранили негативные ожидания относительно объемов предоставленных услуг, новых заказов, а также объемов услуг в процессе выполнения.
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Большинство участвующих в опросах предприятий прогнозируют замедление темпов роста закупочных цен и цен подрядчиков, а также цен и тарифов на собственную продукцию/услуги.
Оценки занятости остаются сдержанными. Предприятия всех секторов, привлеченных к опросу, пока не ожидают увеличения общей численности своих работников. Наименее пессимистичные оценки у торговых предприятий.
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По материалам:
Finance.ua
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