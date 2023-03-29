В Украине планируют вернуть довоенные налоги и проверки бизнеса — Finance.ua

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В Украине планируют вернуть довоенные налоги и проверки бизнеса

Казна и Политика
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В Украине планируют вернуть довоенные налоги и проверки бизнеса
В Украине планируют вернуть довоенные налоги и проверки бизнеса
Налоговую систему Украины с 1 июля вернут до того состояния, как она функционировала до начала войны. Вернутся налоговые проверки и штрафы.
Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев во время телемарафона.
Как отметил депутат от «Слуги народа», «в среднем в месяц собираем налогов 80 млрд гривен, а на войну мы тратили 130 млрд гривен».
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«То есть остальное мы собираем за счет заимствований, облигаций. Наши партнеры не дают денег на безопасность и оборону, это те деньги, которые мы должны собирать внутри страны», — сказал он.
Гетманцев сообщил, что конкретно предлагается отмена 2% налога с оборота, который был введен весной прошлого года и является альтернативой общей системе налогообложения.
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«Мы считаем, что он сыграл свою роль и соглашаемся с МВФ, что его нужно отменять с 1 июля», — сказал депутат из президентской фракции.
По его словам, кроме этого, это возобновление документальных проверок на тех территориях, где не идут боевые действия, и возобновление наказаний за невыполнение налоговых обязанностей на тех территориях, где не идут военные действия.
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«Собственно этим и приводится система налоговая к тому состоянию, тем правилам, которые существовали в мирное время до начала активной фазы войны», — сказал Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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