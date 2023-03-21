Рада отказалась пересматривать систему налогообложения в 2023 году, – Гетманцев — Finance.ua

Рада отказалась пересматривать систему налогообложения в 2023 году, – Гетманцев
До конца войны налоговая система Украины, скорее всего, останется прежней. Исключением станет отмена льготного единого налога 2%.
Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в ходе Bussiness Wisdom Summit.
«Отказались от каких-либо идей по пересмотру налогооблагаемой базы на 2023 год... Старая налоговая база, мне кажется, останется до конца войны, если не говорить об отмене 2% налога и, возможно, точечных решений», — сказал Гетманцев.
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Он отмечает, что украинская налоговая система будет стремиться к европейской модели налогообложения. При этом среди текущих проблем он выделил увеличение теневых производств с приходом войны. Это один из самых больших вызовов, считает Гетманцев.
Напомним, в конце февраля налоговый комитет поддержал законопроект об отмене льготного налогообложения бизнеса по ставке 2%. Он также предусматривает отмену моратория на документальные проверки, возвращение обязательной уплаты единого налога «фопами» I и II групп.
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